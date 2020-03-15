'İran'da gökten patlıcan yağdı' iddiası sosyal medyada gündem oldu

İranlı sosyal medya kullanıcılarının paylaştığı görüntülerde, başkent Tahran'da gökten patlıcan yağdığı iddia ediliyor. Konuya ilişkin herhangi bir doğrulama yapılmazken, söz konusu görüntüler Türkiye'deki sosyal medya kullanıcılarının da gündemine oturdu.

Koronavirüs salgınının en çok etkilediği ülkeler arasında yer alan İran'da sosyal medya kullanıcıları, 'gökten patlıcan yağdığı' iddiası taşıyan bazı videoları dolaşıma soktu.

Tahran'da çekildiği belirtilen söz konusu görüntülerde, 'vatandaşların üzerine gökten patlıcan yağdığı' iddia ediliyor.

Konuya ilişkin herhangi bir resmi makamdan açıklama yapılmazken, görüntüler Türkiye'deki sosyal medya kullanıcılarının da gündemine oturdu.

اول ویدئوی بارش بادمجون رو در چند اکانت آشنا دیدم که توی ماشین بود و انگار طبیعی بود. بعد یه ویدئو دیگه دیدم و منتشر کردم ولی همه ویدئوها فیک هستند و خبری از آخرالزمان نیست. بازم ببینید + ببخشید. pic.twitter.com/hD5M4Q9g2k — رضا حقيقت‌نژاد (@rezahn56) March 15, 2020

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فقط مونده بود از آسمون #بادمجون بباره که به لطف و یاری خدا و دعای امت مسلمان ایران، این مهم هم در سال زیبای ۹۸ اتفاق افتاد.#کرونا #بادمجان #نودوهشت pic.twitter.com/WR8cTnbJau — Arash Ashourinia (@ashourinia) March 15, 2020

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