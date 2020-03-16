Türkiye'de bir nesle televizyondan İngilizce öğreten Prof. Dr. Zülal Balpınar TRT günlerini anlattı

Türk televizyon tarihinin unutulmaz isimlerinden TRT’nin İngilizce öğretmeni Prof. Dr. Zülal Balpınar, televizyonda ders verdiği yılları anlattı. Balpınar o zamanlar için “Merceğin ortasına kafamdan bir sınıf oturttum ve o öğrencilere ders anlattım. Bir lens görmedim, orada bir sınıf vardı benim için” dedi.

Kahküllü saçları fiyonklu bluzuyla hatırlanan TRT’nin İngilizce öğretmeni Prof. Dr. Zülal Balpınar, Michael Smith ile yaptığı programlarda bir nesle İngilizceyi sevdirmişti.

Eskişehir Anadolu Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak çalışan Balpınar, televizyon programının başlangıç hikayesini şu sözlerle açıkladı:

“1982’de üniversitede Eğitim Fakültesi kuruldu ve Açık Öğretim programları başladı. Programı birlikte yürüttüğümüz Mike, İngiltere’den buraya uzman olarak gönderilmiş bir arkadaşımızdı, doktoralı eleman olarak da bir tek ben vardım. 1983’te bir bursla İngiltere’ye gittik beraber. Orada Follow Me adlı programları öğrendik ve buraya uyarlamaya karar verdik. Süreç öyle başladı. Sonra harıl harıl televizyon programları çektik, aynı zamanda kitabını yazdık.”

Daha önce hiç ekran tecrübesi olmadığını ifade eden Zülal Balpınar, “Heyecanlanmadım. Ben acayip bir insanımdır. Yapılması gereken neyse onu yaparım. O programlarda hiç teleprompter kullanmadık, hepsi doğaçlamadır. Hayal gücüm geniş, merceğin ortasına kafamdan bir sınıf oturttum ve o öğrencilere ders anlattım. Bir lens görmedim, orada bir sınıf vardı benim için. Onun için belki, insanlara doğal geliyordu” dedi.

Saç şekli için yorum yaptı

RedBull.com’un röportaj serisi ‘Şimdi Neredeler’in konuğu olarak İngilizce programının hikayesini anlatan Balpınar kendisiyle özdeşleşen saç şekli için “Kolayıma geliyordu öyle kestirmek. Ben hiç kuaföre falan gitmezdim ki! Kolay şekillenirdi. Öyle fazla süslenmedim programlar için” dedi.