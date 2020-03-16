İspanyol doktor koronavirüsten korunmak için Akdeniz diyeti önerdi

İspanya Aile Hekimleri Derneği’nden Jose Manuel Fernandez Garcia, Covid-19 salgınına karşı koyabilmenin yolu olarak bağışıklık sistemini güçlendiren Akdeniz diyetini gösterdi.

Noticia.ru sitesinin haberine göre Garcia, öğünlere bol miktarda antioksidan özelliği olan meyve, sebze ve yeşillik dahil edilmesini önerdi. Meyve ve sebzelerin iyi bir bağışıklık sistemi için gerekli mikro elementleri içerdiğine dikkat çeken Garcia, her gün 5’er sebze ve meyve tüketilmesi gerektiğini ifade etti.

Akdeniz diyeti bazında dengeli beslenme

Süt ürünlerinden peynir, yoğurt ve süt çeşitlerini öneren İspanyol uzman, ayrıca yumurta ve baklagillerin de unutulmaması gerektiğini vurguladı.

Et ürünlerinden beyaz etin tercih edilebileceğine işaret eden doktor, ancak ağırlığının balık yemeklerine verilmesinin daha iyi olacağını kaydetti.

“İşlenmiş et ürünleri ve genel olarak işlenmiş ürünler çok seyrek tüketilmelidir” diyen Garcia, yemeklerde tuz ve şeker tüketiminin kısıtlanmasını, tatlı olarak ise kurutulmuş meyve tüketilesini önerdi.

‘Diyet sağlıklı bir yaşam biçimi ile desteklenmeli, egzersiz yapılmalı, sağlam bir uyku çekilmeli’

Diyetin sağlıklı bir yaşam biçimi ile desteklenmesi gerektiğine vurgu yapan Garcia, her gün en az yarım saatlik egzersiz ve sağlıklı dinlenme önerdi.

İspanyol doktor, vücudun rahatlamasına izin vererek doğru beslenme ilkelerinin izlenmesi durumunda bağışıklık sisteminin virüslere dayanıklı hale geleceğinin altını çizdi.

Koronavirüse karşı özel bir diyetin bulunmadığını ifade eden Garcia, virüsten korumak için güvenlik önlemi olarak ellerin doğru bir biçimde yıkanması, kirli ellerle yüze dokunulmaması, maske takılması ve 2 saatte bir değiştirilmesinin unutulmaması şeklinde basit tavsiyelerin izlenmesi gerektiğine vurgu yaptı.