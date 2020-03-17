Dünyada koronavirüs: Katar'da camiler kapatıldı, Kuzey Kıbrıs ve Kazakistan'da vaka sayısı artıyor

Katar Vakıflar ve İslami İşler Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19'un yayılmasını önleme tedbirleri kapsamında bugünden itibaren camilerin ve mescitlerin kapatılmasına, cuma namazı dahil cemaatle namaza ara verilmesine karar verildiği belirtildi.

Uygulamanın cemaatin ve vatandaşların sağlığının tehlikede olmadığından emin oluncaya dek süreceği ifade edilen açıklamada, bunun İslam dininin insan hayatını ve toplumu koruma yönündeki temel gayelerinden hareketle ve virüsle mücadelede Sağlık Bakanlığına destek olma amacıyla alındığı kaydedildi.

Camilerde ezan okunmaya devam edileceği ve virüsün yayılma tehlikesi geçer geçmez ibadethanelerin yeniden açılacağı aktarıldı.

Katar'da koronavirüse yakalananların sayısı son olarak 439 olarak açıklanmıştı.

Katar yönetimi dün de koronavirüsün yayılmasını engellemek amacıyla restoran ve kafelerde müşterilere hizmet sunulmasını durdurma, yalnızca paket servise izin verme kararı almıştı.

Kuzey Kıbrıs'ta vaka sayısı 7'ye çıktı

Kuzey Kıbrıs Sağlık Bakanı Ali Pilli, gözetim altında tutulan bir Alman turistte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) görüldüğünü ve toplam vaka sayısının 7'ye yükseldiğini duyurdu.

Kuzey Kıbrıs'ta daha önce 4 turist ve 2 KKTC vatandaşında Kovid-19 tespit edilmişti.

Öte yandan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Sağlık Bakanlığı ise ülkede 13 yeni Kovid-19 vakasının görüldüğünü açıkladı.

Böylece Kıbrıs Rum kesiminde, 2'si İngiliz üslerinde olmak üzere vaka sayısı 48'e yükseldi.

Kazakistan'da vaka sayısı 27'ye çıktı

Kazakistan'da 18 kişide daha yeni tip koronavirüs vakasına rastlanmasıyla toplam vaka sayısı 27'ye çıktı.

İlk vakanın geçen hafta görülmesinin ardından ülke genelinde bir aylık süreyle olağanüstü hal ilan edilmiş, yabancıların ülkeye girişi askıya alınmıştı.

Sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerin iptal edildiği Kazakistan'da, okullar erken tatile girmiş, üniversitelerde uzaktan eğitime geçilmişti.