Uzmanlar ‘siber koronavirüs’ başlangıcı konusunda uyardı

Koronavirüs pandemisinin internette yapılan dolandırıcılıkların da artmasına yol açtığına dikkat çeken bilişim teknolojileri uzmanları, kötü niyetli kişilerin insanların artan endişesini kullanarak birçok insanın kişisel bilgilerini çalmaya başladıklarını belirtti.

Sputnik’e konuşan bilişim uzmanları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile birlikte internette söz konusu virüse dayalı dolandırıcılık olaylarının da arttığını ifade etti.

Rus siber güvenlik şirketi Kaspersky Lab web içerikleri analiz grubu yöneticisi Konstantin Ignatyev, “Dünyada koronavirüs konusunda gerçekten çok fazla spam mesaj ve mektup mevcut, çeşitli tahminlere göre bunların günlük sayısı binlerle ifade edilebilir” diye konuştu.

Dünya Sağlık Örgütü’nden geliyormuş gibi gösterilen e-postalara dikkat

Dolandırıcıların koronavirüs konusunu ‘yem’ olarak kullandıklarını söyleyen uzman, tespit edilen spam kampanyalarından birinde Dünya Sağlık Örgütü’nden (DSÖ) geliyormuş gibi görünen mesajların kullanıldığını kaydetti:

“İnsanlara DSÖ’den yollanmış gibi gösterilen e-postalar geliyor, kişiler salgından korunmak için alınması gereken güvenlik önlemleri linkine tıkladığında oltalama (phishing) sitesine yönlendirilir ve kişisel bilgilerini paylaşmaları öneriliyor, böylelikle kişisel bilgiler kötü niyetli kişilerin eline geçiyor.”

Cihazınızda mutlaka güvenlik uygulaması bulundurun

Avast siber güvenlik uzmanlarından Luis Corrons, “Dolandırıcılıklardan korunmak için kullanıcıların cihazlarına güvenlik sistemi kurması gerekir, bu sistem ‘phishing’ saldırılarını zarar veremeden saptayıp bloke eder” diye anlattı.

‘Tanımadığınız birinden beklemediğiniz postaları silmekten çekinmeyin’

Koronavirüsen bahsedilen e-postalar konusunda halkı uyanık olmaya çağıran uzman, “Eğer e-postadaki link ilginizi çektiyse üzerine tıklamadan tarayıcınızda yazarak kullanın” hatırlatmasında bulundu.

ESET Enformasyon Teknolojileri Direktörü Ruslan Suleymanov ise şöyle bir uyarıda bulundu:

“Tanımadığınız birinden beklemediğiniz postaları silmekten çekinmeyin. Eğer içinde link olan mektup aldıysanız, nereye yönlendirdiğini kontrol ettiğinizden emin olun. Adresin görünmesi için ‘fare’ okunu linkin üzerine getirmeniz yeterli. URL'nin kısa link servisinden (is.gd, Is.gd, bit.ly vb.) olduğunu görürseniz, üzerine tıklamayın. Muhtemelen ‘phishing’ kaynağına yönlendiriyordur. Ekli dosyaların olduğu mektuplar için de aynı durum söz konusu.”