İnternet devlerinden bildiri: Koronavirüsle ilgili yanlış bilgilendirmeye karşı birlikte savaşıyoruz

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) pandemi ilan ettiği yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ilgili insanların doğru bilgiye ulaşabilmesi için internet ve sosyal medya devleri güçlerini birleştirdiklerini ilan etti.

Google, YouTube, Microsoft, LinkedIn, Twitter, Facebook, Reddit, koronavirüs hakkında yanlış bilgilendirmeyle mücadele için birlikte çalıştıklarını duyurdu.

Facebook websitesinde ortak açıklama yayımlayan teknoloji devleri, insanların doğru bilgiye erişimini garantiye almak için hep birlikte ve hükümet kurumlarıyla işbirliği içinde çalıştıklarını, kendi platformlarındaki yalan yanlış ve zararlı içerikleri kaldırmak için uğraştıklarını belirtti.

Ortak açıklamada şöyle denildi:

"Milyonlarca insana bağlantıda kalmaları için yardımcı olurken aynı zamanda ortak şekilde platformlarımızda virüsle ilgili sahtekarlık ve yanlış bilgilendirmeyle mücadele ediyoruz, yetkili içeriği yukarı çekiyoruz ve kritik güncellemeleri paylaşıyoruz, bunları tüm dünyada hükümetlerin sağlık kurumlarıyla koordinasyon içinde yapıyoruz. Toplumlarımızı sağlıklı ve güvenli tutmaya çalışırken diğer şirketleri de bizlere katılmaya çağırıyoruz."

Koronavirüs krizi çıktığından beri kasten yanlış haber yayma ve bunun üzerinden kar etme faaliyetlerinde öyle bir patlama gözlemleniyor ki, DSÖ buna da 'enfodemi' adını taktı.

Daha önce de şiddet yanlısı aşırılıkçılık, siber taciz, siyasi propaganda bağlamında yanlış yönlendirici içeriklerle mücadele için yeterince şey yapmamakla suçlanan internet devlerinin şimdi koronavirüs zamanlarında zararlı içeriğe meydanı bırakmama kabiliyeti büyük bir sınavdan geçiyor.

Böyle bir mücadele yürütmeleri yönünde çok yoğun baskı altındaki sosyal medya devlerinden Facebook ve Twitter, zararlı içeriği yasaklama yolunda adım atarken koronavirüsle ilgili aramaların sonuçlarında hükümet kurumlarının sunduğu bilgileri üste çekme sözü verdi.

Google, koronavirüsle ilgili yanlış bilgilendirmeye yönelik 24 saat müdahale ekibi açıkladı, arama sonuçlarından yanlış bilgilendirmeyi çıkarmak için çalışacağını duyurdu.

Google'a bağlı YouTube da sağlık kurumlarının doğru bilgilendirmelerini öne çıkarma sözü verdi.

Google'un kardeş şirketi Verily, ABD'lileri koronavirüs testi yapılan merkezlere yönlendirmekle meşgul yeni bir websitesi devreye soktu.

Haber kaynaklarını tarayıp sahte haberleri etiketleyen NewsGuard uzantısı, mart başındaki raporunda, sağlıkla ilgili sahte haber yayan sitelerin son 90 günde ABD federal hükümetinin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri ve DSÖ'nün websitelerinin toplamından en az 142 kat fazla sosyal medya konusu olduğunu saptadı.