Alman sağlık uzmanı: Koronavirüs pandemisi 2 yıl sürebilir

Alman federal hükümetinin bulaşıcı hastalıkların önlenmesi ve kontrolünden sorumlu kurumu Robert Koch Enstitüsü'nün (RKI) Başkanı Prof. Lothar Wieler, etkin aşı geliştirilip geliştirilmemesine, virüse maruz kalan insanların kaçının bağışıklık geliştireceğine bağlı olarak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisinin iki yıl sürebileceğini belirtti.

Basın toplantısı düzenleyen Prof. Wieler, pandemi seyrinin dalgalar halinde olduğunu ve nasıl gelişeceğini belirleyen etkenlerin başında virüse maruz kaldıktan sonra bağışıklık kazanacakların sayısının ve aşı geliştirme hızının geldiğini anlattı.

Veteriner kökenli mikrobiyoloji ve salgın hastalıklar uzmanı Wieler, şöyle konuştu:

"Pandemi dalgalar halinde gelişiyor. Bunu biliyoruz, bu kesinlikle öyle. Ama bu dalgalar ne kadar hızlı? Ve bu pandemi, tahmin edildiği gibi dünya nüfusunun yüzde 60-70’ine ne zaman bulaşacak? Bu yıllarca sürebilir. Varsayımımız, bunun yaklaşık iki yıl süreceği yönünde."

Aşının bulunması veya pandemi sürecine her türlü müdahalenin yararlı olacağını dile getiren RKI Başkanı, "Aşı ne kadar hızlı bulunursa bu pandemi de o kadar erken sınırlandırılabilir. Ama aşı bulunduğu zaman bile bu herkese aşı yapılacağı anlamına gelmeyecek, bu, aşı sayısına bağlı" diye ekledi.

Almanya'da koronavirüs tehdit düzeyini salı günü ortadan yükseğe çeken RKI'nın Helios klinik grubuyla yürüttüğü araştırmaya göre, yeni tip koronavirüs, normal grip sezonunda ağır zatürreye yakalanan benzer hastalarla aynı sağlık koşullarında olmayan 60 yaş altı yetişkinleri daha ciddi şekilde etkileyebilir.

Gelinen noktada küresel koronavirüs vakalarının sayısı, Çin'de gerilemekte olan koronavirüs vakalarını geçti.

Almanya'da korovirüs vakası sayısı 8 bine yaklaşırken, 20'si ölümle sonuçlandı.