Meydan penguenlere kaldı: Salgın nedeniyle kapatılan akvaryumda gezdiler

Koronavirüs salgını nedeniyle pek çok yerde tecrit uygulanırken, ABD’de ziyarete kapatılan bir akvaryumda meydan penguenlere kaldı. Ziyaretçi yokluğu fırsat bilen yönetim, penguenlere 'gezinti yapma' izni verdi.

Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında kapatılan yerlerden biri olan ABD'nin Chicago kentindeki Shedd Akvaryumu, bu krizi hayvanlar için fırsata çevirdi. Akvaryumda bulunan penguenlere, normalde bulunmalarına izin verilmeyen belirli bölgelerinde gezme izni verildi.

Bunlardan biri olan 30 yaşındaki Wellington adlı penguenin, Amazon balıklarının bulunduğu bölgede yaptığı geziye dair video Shedd Akvaryumu tarafından Twitter’da paylaşıldı. Penguenin büyük bir dikkatle balıkları izlediği görüldü.

Penguins in the Amazon?! 🐧🌴



Some of the penguins went on a field trip to meet other animals at Shedd. Wellington seemed most interested in the fishes in Amazon Rising! The black-barred silver dollars also seemed interested in their unusual visitor. pic.twitter.com/KgYWsp5VQD — Shedd Aquarium (@shedd_aquarium) March 15, 2020

Bu kez de Edward ve Annie çıktı

Wellington’ın akvaryum turunun bu kadar başarılı olmasının ardından, bu kez Edward ve Annie adı verilen iki penguene daha gezme fırsatı tanındı. Edward ve Annie’nin danışma masası önündeki görüntüleri sosyal medyada bir hayli ilgi gördü.

While this may be a strange time for us, these days feel normal for animals at Shedd. Our caregivers are constantly providing new experiences for the animals to explore and express their natural behaviors with. Let us know what penguin activities you would like to see! (3/3) pic.twitter.com/ftlow7iPHl — Shedd Aquarium (@shedd_aquarium) March 16, 2020

“Bu günler bizim için her ne kadar garip olsa da Shedd Akvaryumu’ndaki hayvanlar normal hissediyor” diyen yönetim ilerleyen günlerde daha fazla video paylaşacağını da duyurdu.

İtalya'da da salgın nedeniyle alınan izolasyon önlemleri sonucunda, insansız hale gelen Venedik büyük kanal bölgesine kuğuların ve yunusların geldiği görülmüştü.