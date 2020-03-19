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12:32 19 Mart 2020
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    Doktoruna gönderdiği mesajlar ortaya çıktı: Depp parmağını kendisi kesmiş

    © AFP 2020 / Frazer Harrison
    Yaşam
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/yasam/202003191041638432-doktoruna-gonderdigi-mesajlar-ortaya-cikti-depp-parmagini-kendisi-kesmis/

    Olaylı bir şekilde boşandığı Amber Heard’ün bir kavga sırasında votka şişesini kendisine fırlatarak parmağına kesmesine yol açtığını iddia eden Johnny Depp’i doktoruna gönderdiği mesajlar yalanladı. Yeni ortaya çıkan bu mesaja göre Depp, parmağını kendisinin kestiği söylüyor ve hastaneye gitmeden ne yapabileceğini soruyor.

    Olaylı bir şekilde boşanan ve karşılıklı ithamları süren Amber Heard ile Johnny Depp cephesinden yeni bir iddia daha geldi.

    İngiltere’nin başkenti Londra’da görülen davada, çiftin 2015 yılında evlenmelerinden sadece bir ay sonra yaşanan kavgada Heard’ün kendisine votka şişesi fırlattığını, bunu sonucunda parmağını kestiğini söyleyen Depp’in yanlış ifade verdiği belirtildi. Mahkemenin belgelerine göre ünlü aktör, şahsi doktoru David Kipper’e attığı iki mesajda parmağını kendisinin kestiğini söyledi.

    'Çok utanıyorum'

    7 Mart 2015’te gönderilen mesajda, “Orta parmağımın üst kısmını kestim. Ne yapmalıyım? Elbette, hastaneye gitmek dışında… Onunla (Heard) her şeye atladığım için çok utanıyorum. Dünyayı s….m” dedi.

    Jonny Depp - Amber Heard
    © AFP 2020 / VALERIE MACON
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    İlk mesajdan 12 gün sonra ise, “Her şey için çok teşekkürler. Parmağımı bir daha asla kesmemem gerektiğini hatırlatmak için sol orta parmağımı kestim!! Seni seviyorum kardeşim” diyen bir mesaj gönderdi.

    Ayrıca aynı kavgada Depp’in, Heard’ün giysisini yırttığı, boğazını sıktığı ve ittiği de öne sürüldü.

    Johnny Depp, ABD’de görülen davada parmağının kesilmesinden Heard’ü sorumlu tutmuştu. Londra’daki dava ise The Sun gazetesinin Depp’i  ‘eş dövücü’ diye niteleyen manşetinin ardından ‘yayın yoluyla hakaret’ suçlaması yöneltilmesi üzerine başladı.

    İkili arasında sular durulmuyor

    Depp ile Heard'ün 2015 yılında başlayan evlilikleri, 2017 yılında şiddet haberlerinin ardından olaylı şekilde bitmişti. Heard, evliliklerinde sürekli olarak şiddet gördüğünü ifade etmiş, çift, 7 milyon dolar tazminat karşılığında boşanma anlaşmasına varmıştı.

    Depp’in tüm dünyada tepki çekmesine yol açan bu olaydan aylar sonra Depp, asıl şiddete uğrayanın kendisi olduğunu öne sürmüş ve 50 milyon dolar tazminat talebiyle karalama davası açtığını belirtmişti.

    Geçtiğimiz aylarda Johnny Depp ile Amber Heard cephesinde yaşanan şiddetin Heard’ün iddia ettiği gibi olmadığını, şiddet gören tarafın ünlü aktör olduğunu ortaya koyan ses kayıtları ortaya çıkmıştı.

    Bunun yankıları sürerken ortaya çıkan ikinci kayıtlarda ise Heard, şiddet mağduru olduğunu söyleyen Depp’e “Bakalım kaç kişi sana inanacak” diyor ve zayıf bir kadın olduğu için jürinin kendi yanında yer alacağını savunuyordu.

    Etiketler:
    Mesaj, Doktor, Boşanma, Parmak, Mahkeme, Kavga, Johnny Depp, Amber Heard
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