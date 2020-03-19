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    Koronavirüs zamanında aşk meşk: Çöpçatanlık uygulamaları imdada yetişiyor

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    Reuters haber ajansı, küresel mülakatlarla koronavirüs pandemisinden aşk ve cinselliğin nasıl etkilendiğini araştırdı. Çöpçatanlık uygulamaları genelde video sohbetler üzerinden yürürken eskisi gibi seks için buluşmalara da aracı oluyor.

    Koronavirüs pandemisi küresel çapta hükümetleri toplumsal mesafe önlemleri uygulamak zorunda bırakırken, bu kapsamda eğlence mekanları kapanır ve insanlar evlerine hapsedilirken, toplumsal hayata yansıması mercek altında. Koronavirüs karantinası günlerinde aşk ve cinselliğin nasıl yaşanacağı, başlı başına soru işareti haline geldi.

    'İlk kez bir kadın ilk randevu için evime gelmeyi kabul etti'

    İspanya'da ulusal karantina ilan edilmesinin ertesi günü Tinder'dan üç gündür mesajlaştığı kadını evine çağırma cesareti gösteren 30 yaşındaki Marcos, olumlu yanıt almasına şaşırırken, taksiyle gelen, eldiven takan ve asansöre binmeyi reddeden kadınla sevişme fırsatını buldu. Kadının tek şartı, Marcos'un şafaktan önce taksi çağırıp evine gitmesini sağlamasıydı.

    Reuters'in konuştuğu Marcos "İlk kez bir kadın ilk randevu için evime gelmeyi kabul etti. Bu, tüm bunlar bitmeden önceki son tek gecelik ilişkim olacak herhalde" dedi.

    Reuters, çöpçatanlık sitelerinin kullanıcıları arasında pek azının Marcos gibi yüzyüze görüşmeyi tercih ettiğini, çoğunun video sohbet uygulamalarıyla yetindiğini belirtti.

    Lübnan'da yasaklı olmasına rağmen Grindr kullanan 20 yaşındaki bir Beyrutlu, "Eskiden 'cinsel ilişki arıyorum' denilirdi, şimdi 'koronavirüs geçtikten sonra bakarız' deniliyor" gözlemini aktardı.

    Mobil uygulamalarla ilgili veri araştırmaları yürüten Sensor Tower'a göre, koronavirüs pandemisinden beri ne ABD'de ne de küresel çapta çöpçatanlık uygulamalarını indirenlerin sayısında önemli bir değişim gözlendi.

    Bumble uygulaması, kullanım sayılarının istikrarlı ve mevsimsel eğilimlere uygun olduğunu bildirirken, OkCupid uygulaması New York gibi büyük şehirlerde genç kullanıcıların artış gösterdiğini belirtti. 

    'ABD'de bağlantı kurmak için gerçek bir arzu gözlemliyoruz'

    OkCupid Pazarlama Müdürü Melissa Hobley, "Bağlantı kurmak için gerçek bir arzu gözlemliyoruz. Giderek daha çok insan evden çalıştıkça, tüm buluşma planlarını iptal ettikçe, seyahat edemedikçe, bazısı gerçekten kendini yalnız ve tecrit edilmiş hissediyor. Koronavirüs, pek çek şehirde buluşma mesajlaşmalarının buzkıranı haline geldi" dedi.

    'Ulusal karantina uygulanan ülkelerde buluşma uygulamaları yeni kullanıcı çekemiyor'

    Ancak Reuters, özellikle ulusal karantina uygulanan ülkelerde buluşma uygulamalarının yeni kullanıcı çekmekte zorlandıklarını kaydetti. 

    Sensor Tower'a göre Tinder uygulaması yüklemesi önceki haftaya göre geçen hafta bu tür ülkelerden İspanya'da yüzde 37, İtalya'da yüzde 41 düşüş yaşadı.

    Sağlık endişeleri yüzünden Grindr ve Tinder'ın kullanıcılarına güvenli hijyen uygulamaları ve ellerini yıkamaları yönünde uyarıda bulunması da tuz biber ekti.

    Facebook sözcüsü, 'Facebook Dating' uygulamasının da uyarılar yayımlamasının planlandığını söyledi.

    OK Cupid, salgın sırasında insanlara yüzyüze buluşma tavsiye etmediğini ve Bumble ile birlikte video sohbetlerine yönlendirdiğini belirtti.

    AIDS salgını tecrübesi

    ABD'de tavsiyeye uyan New Yorklu 33 yaşındaki sanat direktörü Nick, özellikle AIDS salgını tecrübesini hafızalarına nakşetmiş eşcinsel erkeklerin böyle bir zamanda yabancılarla buluşmama sorumluluğunun bilincinde olduğunu, 20-40 yaş arasının hastalanma riskinin düşük olmasına rağmen başkalarına bulaştırmamaya özen gösterdiklerini belirtti.

    'Karşımdaki riske girmeye hazırsa, ben de hazırım'

    Connecticut eyaletinden 29 yaşındaki kadın kullanıcı Kelsey ise Tinder ve Hinge'e bulduğu kişilerin ilişkiye açık olduklarını, sohbet ettiği bir erkeğin kendisiyle buluşmayı teklif ettiğini, ama son anda ailesinden evden çıkma yasağı yediğini, birinin hemen buluşmayı kabul ettiğini anlattı.

    Kelsey "Bu uygulamaları kullanmamın tek sebebi cinsel ilişki ve bu durum koronavirüsle değişmedi, karşımdaki riske girmeye hazırsa, ben de hazırım" dedi.

    'Anne babasının kendisine gönderdiği 500 maskeyi hiç kullanmadan'

    Çin'e bağlı Hong Kong Üniversitesi'nde Endonezyalı kadın öğrenci Kartika da her zamanki kadar aktif olduğunu, haftada bir-iki kez cinsel ilişki için buluştuğunu söyledi.

    Anne babasının kendisine gönderdiği 500 maskeyi yurttaki yatağının altına yığan Kartika, hiçbirini kullanmadığını belirtip "O kadar da endişeli değilim. Genelde gençlere bulaşmıyor" dedi.

    Anne babaya değil partnere gitmek

    Salgının merkezi olan Çin'in Vuhan kentindeki ailesini ziyaretten kaçınan ve Şangay'da çalışan 30'lu yaşlardaki Seb, diğer yandan eşcinsel çöpçatanlık sitesi Aloha'da yeni tanıştığı oynaşıyla yurtdışından gelip karantinaya konulmasına rağmen ilişkiden çekinmediğini belirtti. Bunu "Genç sağlıklı bir erkeğim, virüsü kapsam bile öleceğimi sanmıyorum" diye açıkladı.

    Etiketler:
    Cinsel ilişki, Seks, aşk, Reuters, Tinder, çöpçatanlık, Çöpçatan, çöpçatanlık siteleri, Karantina, pandemi, Salgın, Koronavirüs
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