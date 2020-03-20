Merih Demiral'ın koronavirüs test sonucu negatif çıktı

Çin'in Vuhan kentinden tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını, futbol camiasını da etkiledi. Avrupa'da salgını en şiddetli hisseden ülke olan İtalya'da birçok futbolcu koronavirüse yakalanırken Merih Demiral'dan müjdeli haber geldi.

Daha önce iki oyuncusunda koronavirüs bulunduğunu duyuran Juventus, Merih Demiral'ın testinin negatif çıktığını açıkladı.

Juventus'un Kolombiyalı oyuncusu Juan Cuadrado, virüsün İtalya'da gün geçtikçe yayılmasına rağmen sakinliklerini koruduklarını söyledi. Tecrübeli futbolcu, "Sakiniz çünkü takım arkadaşlarımız Matuidi ve Rugani daha iyi durumda. Hükümetin taleplerini takip ediyoruz. İnsanların bu durumu hafife almasını istemiyoruz. İtalya'da durum zor ancak görevlilerin yönergelerini uyguluyoruz" ifadelerini kullandı.