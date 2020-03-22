Türkiye'nin yüzünü güldüren Bekir Varol’un aracına hırsız girdi. Bekir Varol hırsızlara böyle sitem etti: "Hocanın gelip bana zavadak vurduğu yetmez gibi hırsızlar da gelip vurup arabamı.”

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 220 promil alkolle karıştığı kazada söyledikleriyle Türkiye'nin yüzünü güldüren ve fenomen haline gelen Bekir Varol’un aracına hırsızlar girdi.

Daha önce kazaya karıştığı aracın şoförüne seslenişi ile gündem olan Varol bu kez hırsızlara seslenerek, “Hocanın bana zavadak vurduğu yetmez gibi hırsızlar da gelip vurup arabamı. Ay hırsızlar neden talan ettiniz ya” dedi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 220 promil alkolle karıştığı kazada söyledikleriyle Türkiye'nin yüzünü güldüren ve fenomen haline gelen Bekir Varol’un başı bu kez hırsızlar ile derde girdi. Gece geç saatlerde Varol’un aracının yanına gelen hırsızlar aracın bir kapısını kırarak, aracın içerisini talan etti. Sabah geldiğinde aracının durumunu gören Varol, büyük şok yaşadı.

Yaşananlar karşısında şaşıran Varol, bu kez hırsızlara yöresel konuşması ile seslenerek, “Görür müsünüz başıma gelenleri? Hocanın gelip bana zavadak vurduğu yetmez gibi hırsızlar da gelip vurup arabamı. Ay hırsızlar niyersiniz de bu arabamı talan edersiniz? Hopörleri bari alıp gitseydiniz? Kapıyı asıla asıla açıklar. Görün mü şu durumu? Ama bir şey almamışlar. Görür müsünüz başıma geleni” dedi.

'Zavadak dayı' diye tanınan Bekir Varol'un aracına bu kez hırsız girdi: Görür müsünüz başıma geleni? Hocanın gelip bana zavadak vurduğu yetmez gibi hırsızlar da gelip vurup arabamı. Ay hırsızlar niyersiniz de bu arabamı talan edersiniz? https://t.co/2IKihJC9HH pic.twitter.com/IwbK8erxzF — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) March 21, 2020

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