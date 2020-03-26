Rossiya Segodnya: Sevdikleriniz için evde kalın

Pandemi koşullarında, sadece kişisel hijyen ve kendini izole etmek gibi temel ihtiyati tedbirler etkili oluyor. Bu yüzden evde kalarak birçok insanın hayatını kurtarabiliriz.

RIA Novosti ve Sputnik’in dünya genelindeki temsilcilikleri kademeli olarak uzaktan çalışma moduna geçiyor, ama okuyucularına ve abonelerine 24 saat güncel ve güvenilir bilgi sağlamaya devam ediyor.

Kendimizi izole etmek güvenli ve doğru bir hareket; bizi ve sevdiklerimizi virüsün daha da yayılmasına karşı koruyor. Logolarımızdaki 'ev' grafiği de bunu simgeliyor. Bugünden itibaren ria.ru sitesinde, ajansın tüm Rusça projelerinde, Sputnik’in tüm sitelerinde ve sosyal medya hesaplarında yenilenmiş logolar yer alacak.

Bu, hep öyle kalmayacak. Bu, virüsün yayılmasına karşı yanıtımız ve her birimize pandemiye karşı mücadelede aktif duruş sergileme yönünde çağrımızdır. Medya bugün halkı bilinçlendirme konusunda kritik rol oynamalı. Siz evinizde kalın, biz size en son olaylar ve hastalığa karşı korunma yöntemleriyle ilgili güncel bilgiler sağlayacağız.

Kovid-19, yıl başından bu yana dünya genelinde binlerce can aldı, hasta sayısı yüz binleri buldu ve günden güne artmaya devam ediyor. Halihazırda Rusya’da durum kontrol altında. Ülke yönetimi, başkent ve bölgelerde koronavirüs karşısına güvenilir bir engel oluşturmak için mümkün olan her şey yapıyor.

Ama biz birbirimize yardım etmesek tüm bu önlemlerin hiçbir anlamı kalmıyor. Bu tehdide karşı ancak birlikte baş edebiliriz. Tam da bu yüzden logoları değiştirme kararı aldık.

Kendinizi ve sevdiklerinizi koruyun.