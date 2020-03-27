Koronavirüs salgını nedeniyle internet üzerinden ayin yapan İtalyan rahip, filtreleri açık unuttu

DailyMail'in aktardığına göre, koronavirüsün en ciddi biçimde etkilediği ülkelerin başında gelen İtalya’da bir rahip internet üzerinden düzenlediği ayin için cep telefonunu kullandı.
Ancak yayına başladığı sırada video filtrelerini kapatmayı unutan rahip, ayinle değil ortaya çıkan sıra dışı görüntüleri ile sosyal medyada viral oldu.
italy priest live streams a service , puts the filter switch on by mistake lol ! pic.twitter.com/X5maiqVDo3— Neiljetel (@neiljetel) March 25, 2020
Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, bir başka rahibin daha aynı hataya düştüğü görüldü.
Italian priest live-streams mass. Activates filters by mistake. pic.twitter.com/UnqnIPhq5U— Andrew Bloch (@AndrewBloch) March 24, 2020
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