'Rammstein'ın solisti de koronavirüsten yoğun bakımda'

Alman dans metal tarzı müziğin dünyaca ünlü grubu Rammstein'ı da koronavirüs pandemisi vurdu. Rammstein solisti Till Lindemann'ın koronavirüs nedeniyle yoğun bakımda olduğu, hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Rammstein'ın solisti Till Lindemann'ın koronavirüs nedeniyle yoğun bakımda olduğu, ilk kez Almanya'nın en çok satan gazetesi Bild'in haber sitesi tarafından duyuruldu.

BREAKING: Till Lindemann tests positive for coronavirus



STOP IT, 2020!



THAT'S ENOUGH! pic.twitter.com/gUGJsWQSEO — H e r r ‌‌‍‍ ‌‌‍‍W a h n s i n n ‌‌‍‍ ‌‌‍‍🇩🇪 (@herr_wahnsinn) March 27, 2020

57 yaşındaki metalci

Habere göre Moskova'daki bir konserden dönen 57 yaşındaki Till Lindemann'a yüksek ateş ve olası zatürre şikayetleriyle kaldırıldığı hastanede koronavirüs pozitif teşhisi konuldu.

'Sağlık durumu düzeliyor'

Berlin'deki bir hastanenin yoğun bakım biriminde karantinaya alınan Rammstein solistinin ölüm tehlikesinin bulunduğu, ancak düzelme işaretleri gösterdiği kaydedildi.