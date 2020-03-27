Tek yol, yaban hayvan ticaretini sonlandırmak: Bilim insanlarından 'yeni salgın pangolinden çıkabilir' uyarısı

Avustralya'nın Sidney Üniversitesi'nde yürütülen bir araştırma, Konvid-19 pandemisine neden olan patojene benzer virüslere Malezya'dan Çin'e kaçakçılığı da yapılan pangolinlerde rastlandığını ortaya koydu.

Çin'in Vuhan kentinde yaban hayvanlarının da satıldığı bir pazardan kaynaklandığı sanılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19), yaban hayvan ticareti ve tüketimine tümden son verilmesini zaruri kılarken, bunu tasdikleyen yeni bir araştırma yayımlandı.

Avustralya'nın Sidney Üniversitesi'nde yürütülen bir araştırma, Konvid-19 pandemisine neden olan patojene benzer virüslere Malezya'dan Çin'e kaçakçılığı da yapılan pangolinlerde rastlandığını ortaya koydu.

Pangolins are now confirmed carriers of like the #coronavirus. https://t.co/eozmeV5dGk — DW News (@dwnews) March 26, 2020

Yeni bir koronavirüs pandemisi çıkmasını önlemek için pangolin satışının tümden yasaklanması uyarısını yapan bilim insanları, yaban hayvan pazarlarının ortadan kaldırılmasını tavsiye etti.

Derisi zırhla kaplı karıncayiyen türünde bir memeli olan pangolin, soyu tükenme tehlikesiyle karşı karşıya, zira dünyada en çok kaçakçılığı yapılan yaban hayvanı konumunda. Çin geleneksel tıbbında yoğun olarak kullanılan pangolinin eti, pek çok Asya ülkesinin mutfağında nefaset kabul ediliyor.

Pangolins smuggled into China have been confirmed to contain viruses closely related to the coronavirus sweeping the human world — They are the most-commonly illegally trafficked mammal, used both as food and in traditional medicinehttps://t.co/MiTYwqX9cJ — Alfons López Tena (@alfonslopeztena) March 26, 2020

Nature dergisinde yayımlanan araştırmaya göreyse, Kovid-19'a neden olan Sars-KoV-2 virüsü, Çin'in güneyinde Malay pangolin nüfusunu enfekte eden farklı koronavirüs türüyle genetik benzerlikler taşıyor, bu yüzden bu hayvanlarla ilgili işlemlerde son derece ihtiyatlı ve dikkatli olmak gerekiyor.

Pangolins, a food in the east, could be the missing link in the coronavirus epidemic https://t.co/OJiS5vFYAS — Haaretz.com (@haaretzcom) March 26, 2020

Araştırmaya başkanlık eden evrimci virolog Prof. Edward Holmes, "Sars-KoV-2'nin ortaya çıkışında pangolinlerin oynadığı rol henüz belirsiz. Ancak pangolindeki virüslerin insandaki virüsle çok yakından ilişkili genomik bölgelerinin olması, çarpıcı. Bunları içinde en önemlisi de virüsün insan hücrelerine nasıl yapıştığı ve bulaştığını belirleyen alıcıyı bağlayıcı alan" değerlendirmesini yaptı.

Kasım 2019'da Vuhan'da görülmesinden beri koronavirüsü insana geçmesinden önce barındıran olası hayvanlar arasında, pangolin ve 2002-2003'teki SARS salgınının sorumlusu yarasa öne çıkıyor.

Prof. Holmes, şu tavsiyede bulundu:

"Yaban hayatının gelecekte insanlar arasında ortaya çıkması potansiyeli bulunan çok sayıda koronavirüs içerdiği aşikar. Bu pandemiden sonrakini engellemek için çıkarmamız gereken ders, insanların yaban hayatına maruz kalmalarını en aza indirgemeleri gerektiği. Bu da yaban hayvan ticaretini, pazarlarını ve tüketiminin yasaklanması anlamına geliyor."

Wild scaly anteaters carry a virus closely related to SARS-CoV-2 and could be the source of the disease, researchers say, and suggest banning their sale and consumptionhttps://t.co/O0YnnAePHW — Haaretz.com (@haaretzcom) March 26, 2020

'Pandemiye neden olan yeni tip koronavirüs laboratuvar imalatı değil'

Sidney Üniversitesi'nin Holmes'un liderliğinde hazırlanan araştırması, yayımlandığından beri, tüm zamanların akademisyenler arasında en çok paylaşılan araştırması haline geldi. Zira Sars-CoV-2'nin laboratuvarda tasarımlandığı ve üretildiği teorisini reddediyor.

Holmes, bununla ilgili "Kovid-19'a neden olan Sars-KoV-2'nin laboratuvardan çıkma olduğuna dair hiçbir kanıt yok. Gerçekte bu, benim gibi bu alanda uzmanların uzun yıllardır uyardığı doğal bir felaket türü" dedi.

'Vuhan'daki erken Kovid-19 vakalarının hepsi pazarla bağlantılı değil'

Holmes ile Şangay'daki Çinli bilim insanlarının birlikte yürüttüğü ayrı bir araştırmada, Vuhan pazarından alınan numuneler ile Vuhan'ın erken Kovid-19 hastalarından alınan numuneler arasında genetik bağlantıları teyit etti.

Ancak araştırmacılar, Vuhan'daki erken Kovid-19 vakalarının hepsinin pazarla bağlantılı olmadığı, dolayısıyla ilk ortaya çıkış hikayesinin başta sanılandan çok daha karmaşık olduğu ikazını yapmayı da ihmal etmedi.