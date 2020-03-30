Prens Harry ve Meghan Markle'ın güvenlik harcamaları bu kez ABD ile sorun yarattı

Kanada’dan ABD’ye taşındıkları belirtilen Prens Harry ve eşi Meghan Markle, burada da ‘güvenlik harcaması’ polemiğine takıldı. ABD Başkanı Trump, “ABD onların güvenlik masraflarını ödemeyecek” diye duyurdu, çiftin sözcüsü de böyle bir talepleri olmayacağını açıkladı.

İngiliz kraliyetinden ayrılmalarının ardından nerde yaşayacakları merak edilen Prens Harry ve eşi Meghan Markle, gittikleri her yerde ‘güvenlik harcamaları’ tartışmalarına neden oluyor.

İngiltere’den ayrıldıktan sonra Kanada’da yaşayan çift, geçici olarak ABD’nin Kaliforniya eyaletine taşındıkları haberleri üzerine kendilerini bir kez daha aynı tartışmanın göbeğinde buldu.

'Kanada'yı ABD için terk ettiler'

Çiftin, oğulları Archie ile birlikte geçen hafta koronavirüs nedeniyle sınırlarını kapatmadan hemen önce Kanada'yı terk edip Kaliforniya'ya gittiği haberleri üzerine ABD Başkanı Donald Trump da konuya dahil oldu.

Twitter’den bir paylaşımda bulunan Trump, “Kraliçe’nin ve İngiltere'nin büyük bir arkadaşı ve hayranıyım” diye başladığı mesajının devamında çifte uyarıda bulundu.

Trump, “Krallığı terk eden Harry ve Meghan'ın Kanada'da kalıcı olarak ikamet edecekleri bildirildi. Şimdi Kanada'yı ABD için terk ettiler, ancak ABD güvenlik koruması için para ödemeyecek. Onlar ödemek zorunda!” dedi.

Pek çok ABD’linin de Trump’ın bu paylaşımına destek verdiği görüldü.

I am a great friend and admirer of the Queen & the United Kingdom. It was reported that Harry and Meghan, who left the Kingdom, would reside permanently in Canada. Now they have left Canada for the U.S. however, the U.S. will not pay for their security protection. They must pay! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 29, 2020

Sözcüleri, kraliyet unvanlarıyla seslendi

Bunun üzerine bir açıklama yapan Prens Harry ile Meghan Markle’ın sözcüsü, çiftin bu konuda ABD hükümetinden bir yardım talep etmeyi planlamadığını duyurdu.

Sözcü, “Sussex Dükü ve Düşesi’nin ABD hükümetinden güvenlik kaynakları talep etme planı yoktur. Özel olarak finanse edilen güvenlik düzenlemeleri yapılmıştır” dedi.

Çift Kanada'ya taşındığında güvenlik harcamaları büyük sorun olmuştu. Kanada Hükümeti bu masrafların bir bölümünü üstlenmişti. Ancak çiftin 31 Mart'ta resmi olarak aileden ayrılmasından sonra güvenlik masraflarını ödemeyi bırakacağı açıklanmıştı.

İngiliz basını taşınma haberini ‘son dakika’ olarak duyururken, Meghan Markle'ın, Kaliforniya'da yaşayan annesi Doria Ragland'a yakın olmak için orada yaşamayı tercih ettiği konuşuluyor.