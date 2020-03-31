İsveç, gençlerin yaşlılara kasten öksürdüğü, hapşırdığı ve tükürdüğü şikayetleriyle alarmda

Koronavirüs pandemisine karşı lise ve üniversiteleri kapamaktan başka önlem almayan İsveç'te boş gezen, canı sıkılan gençlerin yaşlıları korkutarak eğlendiğine dair şikayetler var.

Dünyanın en güvenli ülkelerinden biri olarak bilinen, ancak koronavirüse karşı ulusal karantina, seyahat kısıtlaması gibi olağanüstü önlemler almayan İsveç'te, sadece lise ve üniversitelerin kapatılması, boş gezen, canı sıkılan gençlerin yaşlıları korkutarak eğlenmesi eğilimini ortaya çıkarmışa benziyor.

"Are Swedes rolling the dice with their public health, or is everyone else overreacting?"



- Guy Birchall,https://t.co/VYUVGPDsLk — RT (@RT_com) March 31, 2020

İsveç'in güneyinde gençlerin yaşlılara kasten öksürmesi, hapşırması ve tükürmesi krizi yaşanıyor.

Tide Pod challenge caused worries, but #CoronaVirusChallenge takes humanity to a new low...https://t.co/K8k5R6f6w2 — RT (@RT_com) March 31, 2020

Baltık Denizi kıyısındaki Eslöv'de yerel yetkililer, kentin gençlerinin 'koronavirüs meydan okuması' diye bir oyun oynadıkları ve koronavirüsten hastalanmak/ölmek açısından riskli gruptaki yaşlılara kasten öksürdüğü, hapşırdığı ve tükürdüğü uyarısını yaptı.

Gençlerin sokaklarda ve dükkanlarda yaşlıları hedef alan sağlılığa aykırı, ahlaksızca davranışlarda bulunduğuna dair çok sayıda şikayet geldiğini belirten yerel yetkililer, ebeveynlerden çocuklarıyla bu konuda konuşmalarını talep etti.

İsveç Radyosu'na konuşan Eslöv Belediyesi Operasyon Dairesi Başkanı Ingrid Westerlund, "Yaşlıların kendilerini güvende hissetmediklerini, gençlerin onlara öksürüp 'korona' diye bağırdıkları ve gülerek kaçtıklarını öğrenmiş bulunuyoruz" dedi.

Eslöv Belediyesi'nin Facebook sayfasında yayımlanan çağrıda "Gençlerinizle konuşun, hepsinden önemlisi, birini kışkırtıcı ve saygısız şekilde davranırken gördüğünüzde müdahale edin" denildi.

Gelen yorumlarda pek çok kişi gençlerin davranışını 'iğrenç' ve 'tümüyle saçma' diye nitelerken, bazısı da belediyeyi 'gençler derken aslında göçmenleri kast etmek ve ırkçıların göçmenleri karalayan yalan haberlerini yaymakla' suçladı.

Birkaç gün önce, YouTube'da 'Alpha & Ali' sayfasını yöneten Eskilstuna kentinden iki göçmen, sokakta rastgele şekilde insanlara yaklaşıp öksürür gibi yaptıkları ve koronavirüs pozitif olduklarını iddia ettiklerini gösteren bir video yayımlamıştı.

Bunun üzerine Sosyal Demokrat Parti'nin siyasetçilerinden Maria Hind Alias, 'baş gerzekler' diye nitelediği ikiliye "Gelin de bana oyun oynayın" diye meydan okumuştu. Yerel siyasetçi tweetine "Size iyi davranacağım ve ebeveynlerinizi arayıp iki adet tam gerzek yetiştirdiklerinden haberdar edeceğim" diye eklemişti.

Salı sabahı itibarıyla 4028 vaka ve 146 can kaybı bulunan İsveç, koronavirüs oyunlarına sahne olan tek ülke değil.

The #CoronaVirusChallenge has evolved. Now these absolute fools are targeting grocery stores. 5-6 years in prison should be enough to make other wannabe internet-celebrities think twice before endangering the health of the rest of us. #Idiocracy #Modernity pic.twitter.com/mv6MXuTHBE — BasedPoland (@BasedPoland) March 23, 2020

Örneğin İrlanda'dan kamuya açık yerlerde insanlara öksüren, tüküren çok sayıda gencin polis tarafından gözaltına alındığı haberi gelmişti.