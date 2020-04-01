Para ve hapis cezası bile var: Salgınla ilgili 1 Nisan şakalarından uzak durun, yanlış bilgi yaymayın

‘Şaka günü’ olarak bilinen 1 Nisan da koronavirüs salgınına takıldı. Dünya genelinde pek çok hükümet ‘virüs temalı’ şakalar yapıp yanlış bilgi yaymak konusunda vatandaşlarını uyarırken, bazıları hapis cezasıyla gözdağı bile verdi.

Koronavirüsle birlikte yayılan bilgi kirliliğine karşı vatandaşlarını korumak konusunda halihazırda büyük mücadele veren hükümetler virüs şakalarına karşı halkı uyardı.

Salgınla başa çıkma yöntemi bakımından örnek olarak gösterilen Tayvan’da Devlet Başkanı Tsai Ing-wen, sosyal medyadan yaptığı çağrıda, “1 Nisan’da, eğer yapmamız gerekiyorsa mizah anlayışımızı gösterebiliriz ama kanunları çiğnemekten kaçınmak için salgınla ilgili şaka yapamayız. Herkese komik ama aynı zamanda sağlıklı ve güvenli bir 1 Nisan geçirmelerini dilerim” dedi.

Tayvan’da hastalıkla ilgili yanlış bilgi yaymak üç yıla kadar hapis ve 3 milyon Tayvan doları (yaklaşık 663 bin TL) parayla cezalandırılıyor.

Resmi duyuruları daha samimi kılmak adına ‘Zongchai’ adlı maskot köpeği kullanan Tayvan Sağlık Bakanlığı da, “Zongchai sizden salgınla ilgili şaka yapmamanızı rica ediyor. Lütfen salgın önleme konusunda ön cephede çalışanlara saygı gösterin” açıklamasını paylaştı.

'Hastalığa yakalandım' şakasının bedeli beş yıl hapis

Tayland da benzer bir uyarıda bulunarak, ihlal edenlerin beş yıla kadar hapisle cezalandırılabileceğini açıkladı.

Hükümet, “1 Nisan’da koronavirüse yakalandığını söyleyerek şaka yapmak kanuna aykırıdır” duyurusunda bulundu.

Polis Sözcüsü Krissana Pattanacharoen de, “İyi niyetli olmayan, 1 Nisan’ı kullanarak herhangi bir yasal yaptırımla karşılaşmayacağını düşünenler var” dedi.

'Korona üzerinden paniğe ve dedikoduya geçit yok'

Özellikle sosyal medya aracılığıyla yayılan bilgi kirliliğinin büyük sorun yarattığı Hindistan’da da siyasetçiler benzer uyarılarda bulundu.

Maharashtra eyaletinin İçişleri Bakanı Anil Deshmukh, “Eyalet hükümeti hiç kimsenin korona üzerinden dedikodu ya da panik yaymasına izin vermeyecek” dedi.

Mumbai Polisi Sözcüsü Pranay Ashok da, “Vatandaşları bilgileri doğrulamaya, sadece güvenilir kaynaklardan gelen bilgileri paylaşmaya ve yalan haberlere aldanmamaları için uyarıyoruz” diye konuştu.

Google da geleneğe bir yıl ara verdi

İnternet devi Google da, bir gelenek haline getirdiği 1 Nisan şakalarına bu yıl ara verdiğini duyurdu.

Şirket çalışanlarına gönderilen bir e-postayla, 'salgınla mücadele eden herkese saygı göstermek adına geleneğe bir yıl ara verildiği’ duyuruldu.