Superman, İstanbul sokaklarında: Batman ile Spiderman de 'Gelelim' dedi, 'Sosyal mesafe kuralını tanımamız lazım' dedim

Dünyada binlerce kişinin ölümüne sebep olan ve Türkiye’de de gün geçtikçe artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı farkındalık oluşturmak isteyen Şerif Macit isimli vatandaş kendisine ilginç bir yol seçti. Superman kostümü giyerek İstanbul sokaklarına inen Macit, ağzında maskesi ve eldivenleriyle insanları evde kalmaları ve sosyal mesafeyi korumaları yönünde uyardı.
Superman, İstanbul sokaklarında: Dünyaya insanları uyarmaya geldim. İşin ciddiyetini anlamadıkları için geleyim kendim uyarıyım dedim. Batman ile Spiderman de 'Gelelim' dedi, 'Sosyal mesafe kuralını tanımamız lazım' dedim https://t.co/5PHZDOzHlI pic.twitter.com/vu6uOCJ8Ap— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) April 1, 2020
Devletin ve sağlık çalışanlarının büyük çaba gösterdiğini ancak bazı vatandaşların uyarılara uymadığını söyleyen Macit, “Gereksiz kahramanlığa karşıyız. İnsanlar bu işi hafife aldıkları için önlem almadan sokağa çıktıkları için ve parti yaptıkları için gereksiz bir kahramanlığa soyunuyorlar. Elimizden geldiğince uyarmamız lazım insanları. Batman ile Spiderman biz de gelelim dedi, insanlara örnek olacaksak, sosyal mesafe kuralını tanımamız lazım dedim” dedi.
‘Sağlık çalışanları yaşadığı sürece biz de yaşayacağız’
Superman kostümüyle İstanbul sokaklarına çıkarak insanları bilinçlendirmeyi hedefleyen Şerif Macit’e vatandaşlar da ilgi gösterdi. Gerçek kahramanların sağlık çalışanları olduğunu insanlara anlatan Superman’i karşısında gören Serdar Dönmez, “Kurtarıcımız gelmiş. Borç ödemem gerekiyordu ondan çıktım. İşime gidiyorum, evime geliyorum. Herkes inşallah böyle olur. Sağlık çalışanları yaşadığı sürece biz de yaşayacağız” diye konuştu.
İnsanları bilinçlendirmek ve farkındalık oluşturmak için Superman kostümüyle İstanbul sokaklarına çıkan Şerif Macit, bu salgının ülkemizde büyümemesi için önlem alınması gerektiği mesajını vererek evine döndü.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)