Dr. Öz de TikTok'taki akıma uydu: Eşinin elbisesini giydi

Geçen hafta TikTok’ta ortaya çıkan 'Flip the Switch' adındaki akım ünlü-ünsüz birçok kişiyi etkisi altına aldı. Akımın özelliği şu: Ünlü şarkıcı Drake’in şarkısında dans ediyorsunuz, bir anda ışıklar kapanıyor ve herkes kıyafetleriyle birlikte yer değiştiriyor.

Jennifer Lopez ve nişanlısı Arod gibi dünyaca ünlü isimler çektikleri videolarla dikkat çekerken, bir video da Dr. Mehmet Öz’den geldi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını hakkında bilgilerini aktarmak için Today Show’a katılan Öz, program sonrası Jenna Bush Hager ile bir TikTok videosu çekti. İkili, Drake’in Nonstop şarkısında dans ederken kıyafetlerini değiştirdi.