'Yeni tip koronavirüs enfeksiyonu sigara içenler için daha tehlikeli'

Uzmanlar, Kovid-19 hastalığının yaşlılar ve kronik rahatsızlığı bulunanların yanı sıra sigara içenler için de tehlikeli olduğu konusunda uyarıda bulundu.

MedicalXpress portalı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalığının sigara içen kişilerde diğerlerine göre daha şiddetli formlarda geçtiğini yazdı.

Uzmanlar, pnömoninin koronavirüsle enfekte olanlarda daha sık geliştiğini hatırlatarak, bunun da sigara içenler ve hasta akçiğere sahip olanların risk altında olduğu anlamına geldiğini kaydetti.

Uzmanlar, enfeksiyon riskini azaltmak için ellerin daha sık yıkanması, yüze dokundurulmaması ve sosyal mesafeyi korumak gerektiğini bir kez daha hatırlattı.