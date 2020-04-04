Koronavirüsü yenen ABD'liden hastane personeline dokunaklı mesaj

ABD'nin Ohio eyaletinde, ağır seyreden hastalıktan kurtulan Nic Brown taburcu edilmeden önce izolasyon odasının penceresine hastane personeli için duygusal bir mesaj yazdı.

The Mirror’ın aktardığına göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kapan ve hastalığı ağır seyreden 38 yaşındaki Brown, yoğun bakım ünitesinin izolasyon odasında suni solunum cihazına bağlanmıştı. Doktorlar, Brown’un ailesine onun ölebileceği uyarısını yapmıştı.

Hastane personeli her gün Brown’un yattığı odanın penceresine, en kısa zamanda onu evine gönderme vaatlerini içeren moral verici mesajlar bıraktı.

Brown, taburcu edilmeden önce aynı pencereye hastane personeline yanıtını yazdı.

Mesajında, "Bu cam hayatımın en önemli şeyi haline geldi. Günlerdir, hayatımı ve diğerlerinin hayatlarını kurtarmak için yaptığınız zahmet dolu çalışmalarınızı izledim ama bana ayırdığınız vaktiniz için size teşekkür edemedim. Muhtemelen hiçbir zaman size aynı desteği verme şansım olmayacak ama şunu bilmenizi isterim ki, siz gerçek birer rock yıldızsınız" ifadeleri yer aldı.