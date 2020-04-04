Rus doktor, koronavirüsle başa çıkmanın en etkili yolunu açıkladı

Moskova Seçenov Devlet Tıp Üniversitesi Somnoloji Ofisi Başkanı Aleksander Palman, etkili bir ilaç bulununcaya kadar koronavirüsten korunmanın en iyi yolunun karantina ve kendini izole etmek olduğunu söyledi.

Palman, karantinanın sağlık kuruluşlarının üzerindeki yükü azaltma ve hastalığın yayılmasının önlenmesinde yardımcı olacağını belirtti.

Palman, "Malesef şu anda koronavirüsü önleyebilecek veya etkili bir şekilde tedavi edebilecek ilaç bulunmuyor. Ne Orta Çağ’da, ne 19. yüzyılın sonlarında, ne 20. yüzyılın başlarında ne de şimdi insanlık bu tür durumlarda karantinadan daha etkili bir yöntem bulamadı. Bu nedenle, bunun bir tür büyük felakete dönüşmemesini sağlamanın tek yolu, gerçekten bir çeşit izolasyon ve kendini sınırlamadır" ifadelerini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, perşembe günü yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisiyle mücadele kapsamında tatil süresinin 30 Nisan'a kadar uzatıldığını açıklamıştı.