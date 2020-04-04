'Kovid-19'un taşıdığı en büyük tehlike belirtisi olmayan hastalar'

Rus virolog Netesov, şimdi yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasındaki en büyük tehlikenin herhangi bir klinik belirtisi olmayan hastalar olduğunu söyledi.

Novosibirsk Devlet Üniversitesi Biyoteknoloji ve Viroloji Laboratuvarı Başkanı Sergey Netesov, İzvestiya gazetesine açıklamasında, Kovid-19 kapan insanlarda sıkça belirtilerin günler sonra kendini göstermeye başladığını, bu süre içinde hastaların enfeksiyonu çevredekilerle 'paylaştığını', koronavirüsün yayılma hızının bu denli yüksek olmasının bundan kaynaklandığını anlattı.

Bu durumun koronavirüse karşı mücadeleyi zorlaştırdığını söyleyen uzman, virüsü kapan ama belirtisi olmayan kişi sayısıyla ilgili net bilginin olmadığına işaret etti.

Netesov, "Farklı kaynaklara göre oranları yüzde 10 ilâ 50 arasında. Onlar virüsü yayabilir. Bu yüzden hastalarla temas olan kesinlikle herkese mutlaka koronavirüs testi yapılmalı" ifadelerini kullandı.

Avrupa’da belirtisi olmayan hasta oranının yüzde 90’lara varabileceğini kaydeden virolog, "Rusya’da bu tür kişilerin acilen tespit edilmesi gerek, zira hastalığın yayılmaya devam edip etmeyeceği onlara bağlı" dedi.

Koronavirüsü yenen kişilerin de taşıyıcı olabileceğine dikkat çeken Netesov, bu yüzden iyileştikten sonra taburcu edilenlere de bir süre test uygulanması gerektiğini söyledi.

Netesov, Rusya geneli için ilan edilen 'ücretli tatilin' krizi aşmaya yardımcı olacağını kaydetti.