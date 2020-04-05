Rus gökbilimci: Atlas kuyruklu yıldızı Mayıs ayında çıplak gözle görülebilecek

Gökbilimci Ludmila Koşman, çekirdeğinde tehlikeli bir siyanojen madde bulunan kuyruklu yıldız 'C/2019y4 Atlas’ın Mayıs ayı sonunda güneşe yaklaşacağını ve Dünya'dan çıplak gözle görülebileceğini belirtti.

Sputnik’e konuşan Moskova planetaryumu uzmanı gökbilimci Ludmila Koşman, şu ifadeleri kullandı:

“Gökyüzümüzde son yedi yıldaki en parlak kuyruklu yıldız olabilir. Güneş rüzgarı nedeniyle biri gaz, diğeri tozdan meydana gelen kuyrukları oluşmaya başlıyor ve bu da ona muhteşem bir görünüm kazandırıyor.”

Gökbilimci, kuyruklu yıldızın 24 Mayıs’ta Dünya’ya 117 milyon kilometre, 31 Mayıs’ta ise Güneş’e 38 milyon kilometre yaklaşacağını, yani Merkür’den daha yakın mesafeden geçeceğini kaydetti.

Koşman, kuyruklu yıldızın 28 Aralık 2019'da potansiyel olarak tehlikeli asteroitleri tespit sistemi Atlas (Asteroid Terrestrial-Impact Last Alert System) tarafından keşfedildiğini söyledi. Bundan sonra ne olacağının sadece tahmin edilebileceğini belirten Koşman, “Mart sonu Nisan ayı başında kuyruklu yıldız sekizinci büyüklük parlaklığına ulaşıyor. Bu, güneşe yaklaşırken kuyruklu yıldızın hızla buharlaşmaya başladığı anlamına gelir” dedi.

Nisan ayının sonunda kuyruklu yıldızın parlaklığının artacağını ve çıplak gözle görülebileceğini vurgulayan Koşman sözlerini şöyle sürdürdü: “Parlaklığı ikinci yıldız büyüklüğüne ulaşacak, yani Büyük Kepçe’nin yıldızları kadar parlak olacak.”

Koşman, bu kuyruklu yıldızın daha önce MÖ 4. binyılın başında Dünya'nın yanından geçtiğini ve bunun Mısır'da büyük piramitlerin inşa edildiği zaman olduğunu kaydetti. Koşman, kuyruklu yıldızın yeşil renkte olacağını belirterek şunları söyledi: “Bu, kuyruklu yıldızın çekirdeğinde bulunan gazlara bağlıdır. Camgöbeği yeşil bir renk verir, çünkü ultraviyole radyasyon siyanür moleküllerini uyarır ve floresanlaşmaya başlar.”

Koşman, bu kuyruklu yıldıza ek olarak, baharda gökyüzünde sekizinci yıldız büyüklüğünde iki kuyruklu yıldızın daha görülebileceğini kaydetti.