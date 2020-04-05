En son Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı verilere göre 60'ın üstünde Kovid-19 vakasının bulunduğu Malatya'da özel bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde çalışan sağlıkçıların yaptığı penguen dansı bu zor süreçte hem çalışanlara hem de hastalara moral oldu.
Hastanede görev yapan Doktor Zercan Kalı tarafından sosyal medyada paylaşılan video kısa sürede büyük ilgi gördü. Özel korunaklı yoğun bakım kıyafetleri ile penguen dansı yapan sağlıkçıların paylaşımı birçok olumlu mesaj aldı.
Yoğun bakım çalışanlarından 'penguen dansı' https://t.co/c3jVpoYZvR pic.twitter.com/qgLKqBK5Kj— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) April 5, 2020
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