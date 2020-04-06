Karantinaya rağmen ucuz sigara için dağları aşmaya çalıştı, jandarma tarafından yakalandı

Koronavirüs karantinasına ‘meydan okuyan’ Fransız bir adam, ucuz sigara alabilmek için İspanya’ya yaya olarak geçmek isterken Pirene Dağları’nda yakalandı. Adama, ‘karantina kurallarını deldiği için’ para cezası verildi.

Dünyanın hemen hemen her yerinde milyonlarca insan koronavirüs korkusu nedeniyle evlerine hapsolurken, Fransa-İspanya sınırında ilginç bir olay yaşandı.

Fransa’nın güneyindeki Perpignan’da yaşayan bir adam arabasıyla cumartesi günü İspanya’nın La Jonquera kasabasına geçmek istedi. Ancak seyahat kısıtlaması nedeniyle güvenlik noktasında durdurulunca bu yolculuğu yaya olarak yapmaya karar verdi.

Ancak ‘macerası’ henüz sınırı geçemeden Pirene Dağları’nın Fransa’da kalan bir bölgesinde jandarma tarafından kurtarılmasıyla son buldu. Bölgede görev yapan güvenlik ekipleri, Twitter’dan yaptıkları açıklamada, “Dereye düşmüş, dikenli çalılara dolanmış, kaybolmuş ve sonunda iletişimi kesilmiş” diyerek adamın başından geçenleri özetledi.

Helikopter yardımıyla kurtarılan adamın, yorgunluktan bitkin ve soğuktan titrer bir halde bulunduğu belirtildi. Adama karantina kurallarını ihlal ettiği için 135 euro (yaklaşık 985 TL) para cezası verildi. Jandarma, “Size bir kez daha hatırlatıyoruz. EVDE KALIN” uyarısında bulundu.

Ülkenin güney kesiminde yaşayanlar; sigara, içki ve bazı gıda malzemeleri İspanya’da daha ucuz olduğu için alışveriş amacıyla sık sık sınırı geçiyor.

Fransa’da hayata geçirilen tecrit düzenlemesi kapsamından gerekli haller dışında evden çıkmak yasaklandı.