'Maskeler virüslere karşı etkili değil, respiratörler kullanılmalı'

Son zamanlarda popülerlikte zirve yapan maskelerin virüslere karşı etkisiz olduğunu belirten Dr. Komarovskiy, en etkili aracın FFP3 filtreli respiratörler olduğunu kaydetti.

Çocuk doktoru ve TV sunucusu Yevgeniy Komarovskiy, tıbbi maskelerin sağlıklı insanlara enfeksiyonlarına karşı koruma sağlamadığını, hastaların virüs yaymaması için gerektiğini anlattı.

İki üç maskeyi birden taşımanın da korumayı artırmadığının altını çizen Komarovskiy, taşırken maskeyi düzeltmeme ve bir şey söylemek gerekiyorsa maskeyi çıkarmama çağrısında bulundu.

Salgınlarda gerçek korumayı respiratörlerin sağladığını söyleyen doktor, respiratörlerde kullanılan kumaşın daha kalın olduğunu ve solunan havanın da filtrelerden geçitiğini kaydetti.

Respiratörlerde farklı filtrelerin kullanıldığına dikkat çeken Komarovskiy, FFP2 filtresinin 'havadaki pisliklerin' yüzde 95’inin, FFP3’ün ise yüzde 98’ini durdurma yeteneğine sahip olduğunu anlattı. İlkinin, potansiyel tehdide karşı koruma amaçlı olduğunu, ikincisinin ise doğrudan hastalarla temas eden sağlık uzmanları için gerektiğini belirtti.

Uzman, "Eğer doktor virüslü hastaya yaklaşıyorsa üzerinde FFP3 koruma düzeyine sahip respiratör olmalı" ifadelerini kullandı.

Daha da güçlü filtrelerin olduğunu da sözlerine ekleyen Komarovskiy, "Mesele şu ki, maskeler enfeksiyonu durdurmuyor, respiratörler ise bunu yapabiliyor" dedi.