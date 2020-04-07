İspanya'da 88 yaşındaki bir çift koronavirüsü yendi

İspanya’da, 65 yıldır birlikte yaşayan bir çift, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandıktan sonra iyileşerek Madrid’deki hastaneden taburcu oldu.

El País'in aktardığına göre, 1955’te evlenen José Prieto Cerrudo ve Guadalupe Matas Hernández’in 7 kız çocuğu var.

José, 4 Mart’ta kendini kötü hissetti, güçlü bir öksürükle doktora başvurdu, ancak antibiyotik yazılarak eve dinlenmeye gönderildi.

Çift, 8 Mart’ta ailecek evliliğin 65. evlilik yıldönümünü kutladı. Ertesi gün José’nin ateşi yükseldi, şiddetli bir baş ağrısı başladı. Madrid’deki bir hastaneye kaldırılan José’nin koronavirüs testi pozitif çıktı.

Birkaç gün sonra da eşi Guadalupe benzer belirtiler gösterdi ve hastaneye kaldırıldı. Kurallara göre farklı odalarda tutulması gereken çifte aynı odada yatmalarına izin verildi.

İlk iyileşen Guadalupe taburcu olmayı reddetti ve eşinin yanında kalacağını söyledi.

Çift, 30 Mart’ta el ele hastaneden çıktı ve ViIlanueva de la Torre kasabasındaki (Guadalajara) evlerine döndü.

Guadalupe y José tienen 88 años, de los cuales llevan 65 casados. El primero en contagiarse fue José pero a los pocos días, Guadalupe también presentaba síntomas. Juntos, e ingresados en la misma habitación, acaban de superar la enfermedadhttps://t.co/dsLn99HJjU — EL PAÍS (@el_pais) April 6, 2020

İspanya’da 80 yaş üstü kadınlarda koronavirüs kaynaklı ölüm oranı yüzde 60, erkeklerde yüzde 40 civarında.