Apple haftada 1 milyon yüz siperi üretecek

ABD'li teknoloji devi Apple, koronavirüs salgınıyla mücadelede kapsamında haftada 100 milyon yüz siperi üreteceğini açıkladı.

Apple CEO’su Tim Cook, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sağlık çalışanlarına destek vermek için yürüttükleri projenin son gelişmelerini aktardı.

Bugüne kadar tüm dünyadaki sağlık çalışanları için 20 milyon N95 maskesi bağışladıklarını söyleyen Cook, bundan sonraki süreçte haftada 1 milyon adet siper maske üreteceklerini açıkladı.

Apple is dedicated to supporting the worldwide response to COVID-19. We’ve now sourced over 20M masks through our supply chain. Our design, engineering, operations and packaging teams are also working with suppliers to design, produce and ship face shields for medical workers. pic.twitter.com/3xRqNgMThX — Tim Cook (@tim_cook) April 5, 2020

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