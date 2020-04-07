Piyanonun dahi çocuğu, 'izolasyon valsi' besteledi

‘Piyanonun dahi çocuğu’ olarak anılan yedi yaşındaki Stelios Kerasidis, koronavirüs nedeniyle acı çeken ve karantinada olanlara adadığı bir ‘izolasyon valsi’ besteledi.

Yunanistan’ın başkenti Atina’da yaşayan Stelios Kerasidis, salgından ilham alarak bir ‘izolasyon valsi’ besteledi.

Bestesini YouTube aracılığıyla paylaşan Stelios, “Herkese Selam! Haydi birazcık daha sabırlı olalım, çok yakın zamanda dışarı çıkıp denize girebileceğiz. Size bir eserimi adıyorum” dedi.

Stelios, bu besteyi özellikle ‘koronavirüs nedeniyle acı çeken ve karantinada olan kişilere adadığını’ ekledi. Video şimdiye kadar 83 binden fazla kişi tarafından izlendi.

Bu, Stelios’un üçüncü bestesi oldu. Stelios, diğer bestelerini kız kardeşleri Veronica ve Anastasia için yaptığını belirtmişti.

Piyanist bir anne-babanın oğlu olan ve 2012 yılında dünyaya gelen Stelios, 2018’de New York’taki Carnegie Hall’da, geçtiğimiz yıl da Londra’daki Royal Albert Hall’da konser vermişti.

Diğer Avrupa ülkelerinden çok daha önce karantina sürecine giren Yunanistan'da yaklaşık bir aydır okullar kapalı bulunuyor. Havaların ısınması nedeniyle geçen hafta bir duyuru daha yapan hükümet, yüzmeyi yasaklamıştı.