Yeni Zelanda Başbakanı, karantina günlerinde Diş Perisi ile Paskalya Tavşanı'nı 'kilit pozisyondaki çalışan' ilan etti

Diğer dünya liderlerinden ayrılan politikalarıyla öne çıkan Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, yeni tip koronavirüs pandemisiyle mücadele kapsamında ulusal karantina nedeniyle 12 Nisan'da toplu şekilde kutlanamayacak Paskalya Bayramı ile ilgili önemli bir açıklama yaptı.

Pazartesi günü düzenlediği basın toplantısında Paskalya konusunda Yeni Zelandalıların gönüllerine su serpen Başbakan Jacinda Ardern, Paskalya Tavşanı ile Diş Perisi'ne 'kilit pozisyondaki eleman' olarak resmi statü verdiklerini açıkladı.

New Zealand prime minister Jacinda Ardern confirms Easter Bunny is classed as an “essential worker” but it might be “difficult for the bunny to get everywhere” in current circumstances.



Tooth fairy also confirmed as an essential worker. pic.twitter.com/Jv6o4t2tkG — Daniel Rosney (@DanielRosney) April 6, 2020

"Hem Diş Perisi hem de Paskalya Tavşanı'nı kilit pozisyondaki çalışanlar olarak değerlendirdiğimizi öğrenmekten memnun kalacaksınız" diyen Başbakan Ardern, bu resmi statü sayesinde her ikisinin de ulusal karantina sırasında önemli görevlerini yerine getirmeye devam edebileceğini belirtti.

Ancak böyle bir dönemde ikilinin her evi ziyaret edemeyebileceği uyarısında bulunan solcu kadın başbakan, onların de evlerinde kendi aileleriyle meşgul olmaları, Paskalya Tavşanı'nın kendi yavru tavşanlarına bakması gerekeceğini dile getirdi.

New Zealand's Prime Minister Has Given The Easter Bunny And Tooth Fairy Key Worker Status For The Lockdown https://t.co/danNZCb1jp pic.twitter.com/rKKcVIn08F — Andy Vermaut (@AndyVermaut) April 6, 2020

"Dolayısıyla Yeni Zelanda'nın çocuklarına söyleyeceğim şudur: Paskalya Tavşanı sizin eve gelmezse böyle bir dönemde her yere yetişmesinin biraz zor olduğunu anlamak zorundayız" diye konuşan Başbakan Ardern, mahallelerde çocukların Paskalya Yumurtası Avı'na komşuların yardım etmesi çağrısında bulundu:

"Evinizin penceresinde oyuncak ayı varsa belki bir Paskalya Yumurtası çekip önüne koyarak mahallenin çocuklarına Paskalya Yumurtası Avı'nda yardımcı olabilirsiniz. Çünkü Paskalya Tavşanı bu yıl her yere yetişemeyebilir."

Paskalya'nın geleneksel simgesi Tavşan'ın Paskalya Yumurtası getirdiğine, çocuğun düşen bebek dişini koyduğu yastığın altından Diş Perisi'nin aldığına ve yerine hediye ya da para bıraktığına inanılıyor.