La Casa de Papel dizisinin Helsinki'sinden İstanbul yanıtı

İspanyol dizisi La Casa de Papel’in ana karakterlerinden biri olan Sırp oyuncu Darko Peric, dizideki adıyla 'Helsinki' Barcelona Kulübünün sosyal medya hesabından kendisine yöneltilen soruları yanıtladı.
Peric, “Helsinki olmak istemeseydin hangi şehir olmak isterdin?” sorusuna “İstanbul” yanıtını verdi.
Şişşşt Nekşfliş @netflixturkiye!— FC Barcelona (🏠) (@fcbarcelona_tr) April 7, 2020
😃 Bak, @lacasadepapel starı bize ne söyledi:
🇹🇷🇹🇷🇹🇷 "Helsinki olmasaydım, İstanbul olmak isterdim" pic.twitter.com/MHykQBP9oA
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise Peric'in bu yanıtını paylaşarak 'Helsinki haklı' yorumunu yaptı.
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