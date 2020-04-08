La Casa de Papel dizisinin Helsinki'sinden İstanbul yanıtı

Barcelona'nın resmi Twitter hesabından yayımlanan videoda; La Casa de Papel dizisinin Helsinki'si, kendisine sorulan soruya 'İstanbul' cevabını verdi

İspanyol dizisi La Casa de Papel’in ana karakterlerinden biri olan Sırp oyuncu Darko Peric, dizideki adıyla 'Helsinki' Barcelona Kulübünün sosyal medya hesabından kendisine yöneltilen soruları yanıtladı.

Peric, “Helsinki olmak istemeseydin hangi şehir olmak isterdin?” sorusuna “İstanbul” yanıtını verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise Peric'in bu yanıtını paylaşarak 'Helsinki haklı' yorumunu yaptı.