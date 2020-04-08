ABD'de halka karantina uyarısı yapan belediye başkanının eşi 'partilerken' basıldı

ABD’nin Illinois eyaletinde koronavirüs salgınına karşı evde kalmaları için adeta halka yalvaran bir belediye başkanı, ‘darbeyi’ beklemediği bir yerden aldı: Eşi polis tarafından ‘partilerken’ yakalandı.

Alton’da koronavirüs salgınının daha fazla yayılması için tedbirleri elden bırakmayan Alton Belediye Başkanı Brant Walker, ‘tahmin edemediği bir isyanla’ karşılaştı.

Vali tarafından hayata geçirilen ‘karantina’ kuralına uymayan vatandaşları uyarmak amacıyla geçen cuma günü bir basın toplantısı düzenleyen Walker, “Bunlar oldukça kritik zamanlar, size evlerinizde kalmanız için yalvarıyorum. Anne-babalar lütfen çocuklarınızı evde tutun. Bunu yapmak sağlınız için hayati önemde” çağrısında bulundu.

Ancak işi çağrıyla bırakmayan Walker, karantina kurallarını uygulamak konusunda polise de talimat verdi ve kuralları ihlal edenleri ihtar hatta tutuklama konusunda yetkilendirdi.

Interesting things are happening in the Time of COVID-19. One mayor, Brant Walker, the mayor of Alton, Illinois, ordered police to cite or arrest those who are engaged in social gathering, and the police found his wife!https://t.co/YNGR62jd6X — Heerak Christian Kim for US Congress (Virginia-8) (@Heerak4Congress) April 7, 2020

Bu toplantıyı takip eden gece karantinanın ihlal edildiği gerekçesiyle yerel bir bara baskın düzenleyen polis bir grubu birlikte eğlenirken buldu. Grubun içinde Walker’ın eşi Shannon Walker da vardı.

Haberin duyulması üzerine bir açıklama yapan Belediye Başkanı, bu durum nedeniylebelirterek halktan özür diledi. Brant Walker, “Eşim kendi kararlarını verebilecek bir yetişkindir ve bu durumda hayret verici bir yargı yoksunluğu sergiledi. Bu olay nedeniyle utanıyorum ve bu olayın şehrimizde neden olabileceği utanç nedeniyle de Alton halkından özür diliyorum” dedi.

Walker, “Polis Şefine, eşime, 'evde kal' emrini ihlal eden herhangi bir vatandaş gibi davranmasını ve özel muamele görmediğinden emin olmasını söyledim” dedi.

İleri bir tarihte hakim karşısına çıkması beklenen Shannon Walker ve diğer kişiler için 364 güne kadar hapis cezası ya da 2 bin 500 dolar para cezası öngörülüyor.