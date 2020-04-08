Danimarka'da karantinanın yan etkisi: Seks oyuncakları peynir-ekmek gibi satıyor

İskandinavya'nın en büyük seks oyuncakları perakendecisine göre Danimarka'da ulusal karantina başladığından beri seks oyuncakları satışı iki katından fazla arttı.

Avrupa'da ulusal karantina ilan edip işyerlerinde çalışmayı durduran ilk ülkelerden olan Danimarka'da evde oturmanın ilk yan etkisi seks oyuncaklarına hücum oldu.

İskandinavya'nın en büyük seks oyuncakları perakendecisine göre Danimarka'da 11 Mart'ta karantina başladığından beri seks oyuncakları satışı iki katından fazla arttı.

Danimarka'daki seks oyuncakları pazarının dörtte üçüne hükmeden Sinful şirketi, nisan ayının ilk haftasında Danimarka'daki satış artışının yüzde 110'a vardığını duyurdu.

Ülkenin seks oyuncaklarının incelendiği en büyük websitesi Eroti.dk da geçen yılın aynı dönemine kıyasla karantina döneminde ziyaretçi sayısının üç katından fazla arttığını açıkladı.

Sinful'un ortaklarından Mathilde Mackowski, bu durumu, "İnsanların kendilerini savunmasız hissettiği böylesi zor bir dönemde iyi bir şay yapmaktan mutluluk duyuyorum" diye değerlendirerek ekledi:

"Birlikte daha çok zaman geçirdiğimiz böylesi bir dönemde biraz ilave eğlence istememiz bence çok doğal."

"Bu zor zamanda birbirimizle daha çok ilgileniyoruz ve bu da cinsel yaşamlarımıza yansıyor."

Sinful Danimarka, Norveç, İsveç ve Finlandiya'da internet üzerinden sipariş veren müşterilerine her gün yaklaşık 1500 paket postalıyor.

İskandinavya çapında nisanın ilk haftasındaki satışlar, geçen yılın aynı dönemine kıyasla ikiye katlanmış durumda.