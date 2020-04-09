Madagaskar Devlet Başkanı: Koronavirüsü tedavi eden bitkisel ilaçla tüm dünyanın tarihini değiştireceğiz

Çarşamba günü TV'de konuşan Devlet Başkanı Andry Rajoelina, "Madagaskar'ın koronavirüsü tedavi edebilecek devaya - edebilecek diyorum çünkü bunun kanıtlanması gerekiyor - sahip olduğuna dair bir mektup aldım" dedi.

Mektuba göre sözkonusu bitkinin koronavirüsü tümüyle tedavi edebildiğini aktaran Rajoelina (45), diğer yandan mektubun yazarı ve bitki hakkında bilgi vermedi.

Merci à la Fondation @axiangroup pour son don de 6000 boîtes d’hydroxychloroquine qui pourront soigner jusqu’à 2000 patients. Les médicaments seront répartis entre les hôpitaux et grâce aux nouvelles structures de proximité « Loharano » nous pourrons toucher chaque Fokontany ! pic.twitter.com/O2nvLcxdUB — Andry Rajoelina (@SE_Rajoelina) April 8, 2020

Bunu kanıtlamak için bir dizi testin hazırlandığını ve Madagaskar'ın bilim insanları ile laboratuvarlarının testlere katılmak istediğini ifade eden Rajoelina, "Testleri yapacağız, eminim ki, Madagaskar bu devayı bulacaktır. Tüm dünyanın tarihini değiştireceğiz" dedi.

Madagascar President Andry Rajoelina says tests will be carried out on a claimed plant-based 'remedy' for coronavirus. He has made previous claims about alternative treatments that have triggered words of caution from the World Health Organization. https://t.co/YkHEv6LiPH — AFP Africa (@AFPAfrica) April 9, 2020

Madagaskar Devlet Başkanı bundan önce de virüsle ilgili alternatif tedavi açıklamaları yapmış, Dünya Sağlık Örgütü ise bu tür açıklamalarla ilgili temkinli olunması uyarısında bulunmuştu.

Madagascar carries out tests on mystery plant it claims can cure coronavirus https://t.co/ZvTdWziceN — Daily Mail Online (@MailOnline) April 9, 2020

Doğal cennet niteliğindeki adanın kaynaklarının açlık krizini önleyemediği ve dünya çapında büyük oranda ortadan kalkan vebanın baş gösterdiği Madagaskar Cumhuriyeti, şimdilik 93 vaka teyit edildi, ölüm bildirilmedi.

Pandemiye karşı kısmi karantina uygulanan Madagaskar'da koronavirüsle mücadele için bitksel ilaçların gücününe inanan halk, özellikle limon ve tarçına rağbet ediyor.

Rajoelina, geçen ay koronavirüse karşı antikorları güçlendirmek için alternatif devaların kullanımını teşvik eden açıklamalar yapmıştı. Devlet Başkanı "Hastalara kafur (ravintsara) uçucu yağı solutacağız ve ilaç vermenin yanısıra yüksek kalorili gıdalarla besleyeceğiz" demişti.

Kafur ağacından elde edilen kafur (uçucu yağı, güçlü bir antiviral ve anti bakteriyel, bağışıklık sistemini güçlendirici, iltihap önleyici, sinirleri ve kasları güçlendirici olarak tanınıyor.

Ancak DSÖ'nün Madagaskar Temsilcisi Charlotte Faty Ndiaye, "Yeni tip koronavirüs grip değil ve karıkoca ilaçlarına şüpheyle bakılmalı" açıklamasını yapmıştı.

DSÖ websitesinde Batılı ya da geleneksel bazı ilaçların koronavirüs belirtilerini azaltabileceği ve hastayı rahatlatabileceği, ama eldeki ilaçların bu hastalığı engellediği ya da tedavi ettiğine dair bir kanıt bulunmadığını, insanların kendi kendilerine ilaç kullanmaması gerektiği uyarısı yapılıyor.