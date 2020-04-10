Hindistan’da otomobilini koronavirüse çevirdi, ‘evde kal’ çağrısı yaptı

Hindistan’da koronavirüs kaskıyla devriye yapan polisten esinlenen bir adam otomobilini koronavirüse çevirdi.

Hindistan’ın güneyinde otomobiline Kovid-19 görünümü veren bir adam salgına karşı mücadele kapsamında insanların karantinaya uymasını sağlamak için bu yöntemi denediğini açıkladı.

Her gün kilometrelerce yol kat eden adam, kaskıyla devriye yapan polisten esinlendiğini belirterek sokağa çıkma yasağının sürdüğü Hindistan’da ‘evde kal’ çağrısı yaptı.

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