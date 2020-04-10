Sosyal izolasyondaki Rus dansçılardan mutfakta bale

Mihailovskiy Tiyatrosu’ndan yedi balet ve balerin, evlerinin mutfak ve salonlarında sahnedeki dönüşlerini yapmaya devam etti. Grup evleri ve evlerinin yakınlarında çekilen görüntüleri birleştirerek eğlenceli bir videoya dönüştürdü.

Besteci Ludwig Minkus’a ait bir parçanın eşlik ettiği video, sosyal medyada paylaşıldı ve binlerce kez izlendi, beğeni topladı.

Tiyatronun sayfasında video ile birlikte, “Tiyatroda seyircilerle etkileşime girme imkânları yokken, evleri sanatçılar için bir sahne ve yaratıcı bir platform görevi görüyor” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamaya göre, video ile ilgili fikir, balerin Maria Vinogradova’yı salonda elinde tencereyle taşıyan baş dansçı Ivan Vasilyev’den geldi. Diğer yandan videoda gerçek bir sahne performansı gibi selam ve alkışlar yer aldı.

Rusya’daki diğer tiyatrolar da koronavirüs nedeniyle kapılarını kapatmışken benzer girişimlerde bulundu.

Moskova’daki Bolşoy Tiyatrosu, altın koleksiyonundan en iyi performansları internette yayınlamaya başladı.

Perm kentindeki bir opera ve bale tiyatrosu da tek bir seyirciye gösteriyi yerinde izleme izni veriyor, performanslar internet ortamından da diğer seyircilerle paylaşılıyor.

Koronavirüsle mücadele merkezinin açıklamasına göre, Rusya’da Kovid-19 vaka sayısındaki artış devam etti. Son 24 saatte 57 bölgede 1786 vaka daha tespit edildi. Böylece şimdiye kadarki hasta sayısı 11917’ye ulaştı.