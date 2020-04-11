ABD'li uzman, Kovid-19'un bulaşmasıyla ilgili bir efsaneyi çürüttü: Yemeklerden bulaşmıyor

MedicalXpress'in koronavirüsle ilgili sorularını yanıtlayan Ilic, "Kovid-19 gastrointestinal bir hastalık değil, enfekte olmuş yiyeceklerin tüketilmesi yoluyla bulaşmaz. Bu enfeksiyon gıdalarda üremiyor" dedi.

Virüslerin yüzeylerde de üremediğini ve canlı bir taşıyıcıya ihtiyaç duyduğunu vurgulayarak koronavirüsün süpermarketlerde bulaşabileceği konusunda uyarıda bulunan Ilic, "Bunun önüne geçmek için iki metrelik sosyal mesafeyi korunmalı ve eller periyodik olarak antiseptiklerle dezenfekte edilmeli. Satın alınan sebze ve meyveler iyice yıkanmalı" tavsiyelerinde bulundu.

Ilic, restoranlardan yemek siparişi verirken korkmanın gereksiz olduğunu da belirterek, "Şu anda koronavirüsün mağazalardan veya restoranlardan yapılan kurye hizmetleri yoluyla bulaştığına dair bilgi yok" diye ekledi.