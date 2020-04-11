Koronavirüsü yenen Rus kadın, yaşadıklarını anlattı: Kaburgalarım beni boğuyordu

Rossiya 1 televizyonunda '60 Dakika' programına katılan Tatyana Balyuk, "3 hafta önce göğsümde çok güçlü bir baskı hissettim. Her tarafımdan kemerle sıkıyormuş gibiydim. Daha önce hiç böyle bir şey yaşamadım. İlk iki gün hala yemek yiyebiliyordum ama bunu ayak üstünde yapıyordum, zira oturunca nefesim kesiliyordu. Sanki kaburgalarım her yerden beni boğuyordu. Çok korkunç bir duygu" ifadelerini kullandı

İlk belirtiler çıkınca dahiliye uzmanına gittiğini ama ondan sadece maske aldığını anlatan Balyuk, doktorun ayrıca boğulmaya başlayınca acili aramasını tavsiye ettiğini söyledi.

3 gün sonra kötüleştiğini ve eşinin acil çağırdığını dile getiren kadın, sahra hastanesinde oksijen tedavisi uygulandığını belirtti.

Kriz geçince eve götürüldüğünü söyleyen Balyuk, hastanelere sadece ağır hastaların kaldırıldığını kaydetti.