Doktorlar akciğer kanseri belirtisi olabilecek öksürüğü tarif etti

İngiliz Express gazetesinin haberine göre NHS sağlık uzmanları, uzun süreli ve yorucu bir öksürüğün akciğer kanseri belirtisi olabileceği konusunda uyardı.

Gece yarısı uyandıran ve 3 hafta sonra dahi geçmeyen öksürüğün insanları tedirgin etmesi gerektiği dikkat çekilen haberde, nefes darlığı, hırıltılı solunum ve göğüs ağrısı, tükürükte pas renkli balgamın ya da kanın tümör oluşumunu gösterebilecek diğer belirtiler olduğu ifade edildi.

Bu tür semptomların insanda muhakkak kanser olduğu anlamına gelmediği ve diğer akciğer hastalıklarının habercisi olabileceği belirtilen yazıda, yine de belirtilerin yol açtığı halsizliğin nedenini öğrenmek için doktora başvurmanın uygun bir adım olacağı vurgulandı.

Doktorlara göre akciğer kanseri, metastazların komşu organlara yayılmaya başladığı zaman aktif olarak ortaya çıkıyor, bu nedenle o aşamada tümörle mücadele çok daha zor oluyor ve hastalığın olumlu gidişatı ihtimali düşüyor.