Evde tıraşın faturası arttı, fiyatlar katlandı

Salgın önlemleri kapsamında berber ve kuaförlerin kapatılmasıyla birlikte elektrikli tıraş makinelerine ilgi arttı. 31 mart'ta 97 TL’ye satılan bir tıraş makinesinin fiyatı 448 TL’ye kadar yükseldi.

Koronavirüs salgınının yayılmasını engellemek için 21 Mart’tan beri berberlerin kapalı tutulması, erkekleri saç-sakal tıraşlarını evde yapmaya yönlendirdi. İlginin artması fiyatlara da yansıdı.

Hürriyet'ten Burak Coşan'ın haberine göre, bu durum, e-ticaret sitelerindeki ürünlerin fiyatlarını karşılaştıran çeşitli internet sitelerinde yer alan fiyat grafiklerinde net bir şekilde görüldü. Buna göre, 31 mart günü 97 TL’ye satılan bir tıraş makinesinin fiyatı 11 Nisan itibariyle 171 TL’ye kadar yükseldi. Başka bir tıraş setinin fiyatı ise aynı tarihlerde 240 TL’den 448 TL’ye çıktı.

Koronavirüs tedbirlerinin ardından talebin arttığı ürünlerde fahiş fiyatın önün geçmek için çeşitli önlemler alınmış, Ticaret Bakanlığı, Reklam Kurulu’nca haksız fiyat uygulayan 198 firmaya 10 milyon TL ceza kesilmişti.