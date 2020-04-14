Hediye savaş uçağı turunda yanlışlıkla acil tahliye butonuna bastı

Fransa'da 64 yaşında bir adam, iş arkadaşlarının kendisine hediye ettiği ‘savaş uçağı turu’nda yaşadığı stres nedeniyle yanlışlıkla acil tahliye butonuna basarak kendini jetten fırlattı. Paraşütle yere inen adam ağır yara almadan kurtuldu.

Fransa’da yaşanan olayda, bir savunma firmasında yönetici olarak çalışan 64 yaşındaki adama, iş arkadaşları ‘savaş uçağı turu’ hediye etti.

Hiçbir havacılık tecrübesi olmayan, dahası bir savaş uçağında uçmak gibi bir dileği de olmayan adam, bu hediyeyi geri çeviremedi. Gönülsüz bir şekilde Dassault Rafale B tipi savaş uçağına binen adam, kalkışın verdiği etkiyle koltuğundan biraz havalandı ve sabit durabilmek için tutunacak bir yer aradığı sırada acil tahliye butonuna bastı. Yerden 400 metre yükseklikte ve saatte 500 kilometre hızda seyrederken uçaktan fırlayan adam, paraşütle yere inebildi. Bu esnada adamı kaskı da çıktı.

This guy's surprise retirement present generated a 40-page incident report. He took a joy ride in a 🇫🇷 military aircraft and accidentally pulled the ejection handle on his seat at 2500 ft...😯I can't believe this happened (Pilot + civilian are okay) https://t.co/rIJSMpKCr9 pic.twitter.com/7lGMiyGAfX — Marta Kosmyna (@martakosmyna) April 13, 2020

Yakınlardaki bir alana inebilen adam ağır yara almadan kurtuldu ve hastanede tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İhmaller zinciri

Öte yandan hava kazaları konusunda uzman olan ekibin yaptığı araştırmalar, bir dizi ihmali de ortaya koydu.

6 Nisan tarihli rapora göre uçuş öncesi kaydedilen veriler adamın stresli olduğunu ortaya koyuyordu, kalp atışları uçuş sırasındaki basıncı kaldıramayacağını gösteriyordu. Ayrıca kayışlar adamı koltuğa iyice sabitleyecek şekilde ayarlanmamıştı ve adamın kaskı da yanlış takılmıştı.