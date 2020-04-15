Yunus sürüsü Galata Köprüsü'ne kadar geldi

İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşlar evlerine kapanırken, deniz seferleri de durağan hale geldi.
Şehrin sessizliğini fırsata çeviren yunusların ise sabah saatlerinde Galata Köprüsü açıklarına kadar sürü halinde ilerledikleri görüldü.
Kameralar tarafından kaydedilen yunus sürüsünün görüntüleri sosyal medyadan paylaşıldı.
İstanbul eve kapandı, şehir sessizliğe bürünürken keyifli anlar yaşayanlar da vardı...— TRT HABER (@trthaber) April 14, 2020
Onlar, denizin ortasında suya dalıp çıkan yunuslar. 🐬 pic.twitter.com/jJI8OigNGr
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