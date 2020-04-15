Japonya'da kadınların rağbet gösterdiği hizmet: Korona yüzünden boşanmayın, geçici olarak ayrı daire kiralayın

Japonya'da 'korona-boşanması' etiketinin Twitter'da yoğun dolaşımda olduğu dönemde, bir şirket 'koronavirüs boşanmasından' kaçınmak isteyen çiftlere geçici süreyle ayrı daire kiralıyor. Başvuranların başını, kocanın şiddetinden ya da çocuklara bakma zahmetine girmemesinden kaçan kadınlar çekiyor.

Koronavirüs günlerinde özellikle Çin'den karantina altında kalan çiftlerde ayrılık-boşanma oranlarının arttığına dair haberler gelirken, krizi fırsata çevirenler de çıktı.

Japonya'da 'korona-boşanması' etiketinin Twitter'da yoğun dolaşımda olduğu dönemde, girişimci bir şirket, 'korona-boşanmasından' kaçınmak isteyen çiftlere ayrı daire hizmeti sunmaya başladı.

Rental company is marketing empty units for stressed couples to get some time apart during lockdown. #FMTNews https://t.co/ZwwnXvKJ8A — Free Malaysia Today (@fmtoday) April 15, 2020

Tokyo merkezli kısa süreli kiralama şirketi Kasoku, 'evde kal' kampanyasında birbirlerinden bunalan çiftlere boşanmak yerine sadece bir süre ayrı kalmaya ihtiyaç duyduklarını telkin ederek elindeki boş daireleri kiralıyor.

Dünyanın her yerinde her şekilde barınma imkanını uygun fiyata sunan Airbnb sitesi tarzında çalışan Kasoku, verdiği ilanlarda "Lütfen koronavirüs boşanmasını düşünmeden önce bize danışın" diyor.

Ailesinden kaçmak ya da başını dinlemek isteyenlere geçici olarak kiralayabilecekleri tümüyle mobilyalı dairelerin tanıtımını yapan Kasoku'dan günlük daire kiralamanın fiyatı 40 dolara tekabül ediyor.

Fransız haber ajansı AFP'ya konuşan şirket temsilcisi Kosuke Amano, 3 Nisan'da başladıkları kampanyaya 20 müşterinin dahil olduğunu, ücretsiz olarak yasal bir yetkiliden yarım saatlik boşanma danışmanlığı almanın kampanyaya dahil olduğunu söyledi.

Amano'nun verdiği bilgilere göre müşteriler arasında eviçi şiddetten kaçan kadınlar da var.

Temsilci, kocasıyla büyük bir kavgaya tutuşarak evi terk eden bir kadın ve okullar kapandığından bütün gün evde kalan çocuklarla kocasının evden çalışmasına rağmen tek başına uğraşan bir başka kadının kendilerinden daire tuttuğunu aktardı.

Amano "Japonya'da boşanmaların arttığına dair somut veri elde olmamasına rağmen Çin ve Rusya'dan boşanmaların arttığına dair haberler gelmesi üzerine bu hizmeti sunmaya karar verdik" diye ekledi.

Şirketin çoğu Tokyo'nun merkezinde olmak üzere ülke çapında 500 kiralık dairesi var. Turizm durduğundan çoğu boş durumda.