Yeni Zelandalı komedyen, Ardern'e benzeyen pasta yapmaya çalıştı, sonuç hüsran oldu

Yeni Zelanda’da bir komedyen canlı yayında, hayranı olduğu Başbakan Jacinda Ardern’in pastasını yapmaya kalktı. Sonuç bir hayli başarısız olunca özür dileyen komedyeni rahatlatan da bizzat Ardern oldu.

Yeni Zelanda’da bu hafta yayımlanan ‘Seven Sharp’ adlı televizyon programına katılan komedyen Laura Daniel, program sunucusu Hilary Barry’ye pasta yapma konusunda meydan okudu. İddiaya göre, her iki ismin de 120 dakika içinde un kullanmadan bir pasta yapması gerekiyordu.

Deneyimli bir aşçı olan Barry, bu süre zarfında Yeni Zelanda’nın en yüksek dağı olan Cook’a benzeyen bir pavlova pastası yaptı.

Daniel ise hayranı olduğu Başbakan Jacinda Ardern’e benzeyen bir pasta yapmaya çalıştı. İlham vermesi için Ardern’in, kapağında resminin bulunduğu otobiyografi kitabını da önüne koyan Daniel, benzerlikten oldukça uzak bir işe imza attı.

'Derler ki kahramanlarını pişirme'

Pastanın son halini Instagram hesabından paylaşan Daniel, Jacinda Ardern’i de etiketleyerek “Derler ki kahramanlarını pişirme. Ama ben yine de denemek istedim. Son derece üzgünüm, gerçekten elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım” dedi.

Ardern de bu paylaşıma ‘şaşkın’ bir emoji kullanarak yanıt verdi. Daniel’in pastası sosyal medyada da büyük ilgi gördü. Kimi kullanıcılar dalga geçerken, kimileri görüntünden ürktü, bazıları da Daniel’i tebrik etti.

Salgının başlamasıyla dünyanın en sıkı karantina kurallarını hayata geçiren ülkelerden biri olan Yeni Zelanda’da tecrit yaşamının evde yemek yapmaya olan ilgiyi artırdığı belirtiliyor.