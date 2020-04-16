Sahibi tedaviye alınan köpek 5 gündür hastane kapısında bekliyor

Bartın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’ne tedavi için getirilen Önder S.’nin bulunduğu ambulansı takip eden köpeği, 5 gündür bina önünde de bekliyor. Hastane personeli ve büfe işletmecisi, sahibini bekleyen köpeği besliyor.

Kentte pazar günü rahatsızlanan Önder S., 112 Acil Servis ekibi tarafından Bartın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’ne getirildi. Bu sırada Golden Retriever cinsi köpeği de ambulansı takip ederek, hastanenin önüne geldi.

Önder S., yoğun bakım servisinde tedaviye alınırken, köpeği de 5 gündür hastanenin önünde bekliyor. Hastane personeli ve büfe işletmecisi 45 yaşındaki Mehmet Çetin ise kapı önünde duran köpeği besliyor.

Çetin, “Köpeğin, pazar günü buraya yoğun bakıma yatan bir hastanın olduğunu öğrendik. Hastane bahçesinden hiç ayrılmıyor. Biz de hastane personeli ile birlikte onun ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Gece gündüz buradan hiç ayrılmıyor. Bu bize güzel bir örnek, tüm insanlığa ders olması gereken bir davranıştır” dedi.