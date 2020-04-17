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    Türkiye nüfusunun 22.9 milyonu çocuk

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    Türkiye'nin çocuk nüfusu geçen yıl sonu itibarıyla 22 milyon 876 bin 798 olarak belirlendi. Çocuklar, ülke nüfusunun yüzde 27.5'ini oluşturdu.

    Türkiye İstatistik Kurumu, 2019 yılına ilişkin çocuk istatistiklerini açıkladı.

    Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre, Türkiye'nin toplam nüfusu geçen yıl sonu itibarıyla 83 milyon 154 bin 997 kişi iken, çocuk nüfusu 22 milyon 876 bin 798 olarak kayıtlara geçti. 

    Birleşmiş Milletler tanımına göre 0-17 yaş grubunu içeren çocuk nüfus, ülkede 1970 yılında toplam nüfusun yüzde 48.5'ini oluştururken, bu oran 1990'da yüzde 41.8'e, geçen yıl ise yüzde 27.5'e geriledi.

    Nüfus projeksiyonlarında, çocuk nüfus oranının 2023 yılında yüzde 27'ye, 2030'da yüzde 25.6'ya, 2040'ta yüzde 23.3'e, 2060'ta yüzde 20.4'e ve 2080'de yüzde 19'a gerileyeceği öngörüldü. 

    AB'de en fazla çocuk nüfusa sahip ülkeler

    Avrupa Birliği'ne (AB) üye ülkelerde 2019 yılında çocuk nüfusun toplam nüfus içindeki oranı incelendiğinde, AB-28 üye ülkelerinin çocuk nüfuslarının toplam nüfus içindeki oranı yüzde 18.6 oldu.

    AB'de en fazla çocuk nüfus oranına sahip ülkelerin yüzde 24.5 ile İrlanda, yüzde 21.7 ile Fransa, yüzde 21.1 ile İngiltere ve İsveç olduğu belirlendi. 

    Çocuk nüfus oranının en düşük olduğu ülkeler ise yüzde 16 ile İtalya, yüzde 16.2 ile Malta ve yüzde 16.4 ile Almanya olarak sıralandı.

    Etiketler:
    Malta, Almanya, İngiltere, İrlanda, Fransa, İsveç, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nüfus, Çocuk, Türkiye, Avrupa Birliği
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