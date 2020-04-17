İstanbul Boğazı'ndan Corona geçti

Kurtarma 8 römorkörümüzün refakatinde “OCEAN CORONA” isimli gemiye kılavuzluk hizmeti verildi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü olarak bizler, tüm tedbirleri alarak 7/24 her koşulda hizmet vermeye devam ederken sizler; kendiniz ve sevdikleriniz için evde kalın... #EvdeKalTürkiye pic.twitter.com/nQKhDLU6vb