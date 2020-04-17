İstanbul Boğazı'ndan Corona geçti

Panama bandıralı Ocean Corona gemisi, İstanbul Boğazı'ndan geçti. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını günlerinde manidar bir isme sahip olan bu gemiye kılavuzluk Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri kılavuzluk hizmeti verdi.
289 metre boyundaki gemiye çıkan özel kıyafetli görevliler, geminin adının yazdığı tabela önünde de hatıra fotoğrafı çektirdi. Bu fotoğraflar, kurumun sosyal medya hesabında "Evde kal" notuyla paylaşıldı.
Kurtarma 8 römorkörümüzün refakatinde “OCEAN CORONA” isimli gemiye kılavuzluk hizmeti verildi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü olarak bizler, tüm tedbirleri alarak 7/24 her koşulda hizmet vermeye devam ederken sizler; kendiniz ve sevdikleriniz için evde kalın... #EvdeKalTürkiye pic.twitter.com/nQKhDLU6vb— KEGM (@kiyiemniyet) April 17, 2020
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